Borsa İstanbul 17 günde 14 rekor kırdı

2023'te Türkiye ekonomisini kemiren enflasyona karşı başlatılan mücadele doğrultusunda faizlerin yükseltilmesi ile Borsa İstanbul için başlayan olumsuz süreç artık geride kaldı. 2025 başında yine enflasyon ve faizdeki düşüş sürecinin desteği ile umutlanan ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ile tersyüz olan iyileşme süreci yeni yıl ile birlikte tarihte görülmemiş hale gelmeye başladı. Öyle ki Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 17 yükselerek geçen yılki kazancı 17 günde geçerken 17 günde 14 rekora ulaşarak rekorun da rekorunu kırdı. Aynı sürede ABD'de S&P borsası 5, Almanya 7, Japonya borsası 2 gün rekor görebildi.

REKLAM

ÇOK SAĞLAM DESTEKLERİ VAR

Borsadaki görülmemiş yükselişin nedeni öncelikle tabii ki enflasyon ve faizdeki düşüş süreci. Her ne kadar Merkez Bankası son toplantısında faiz indirimini ağır kış şartları nedeniyle gıda fiyatları kaynaklı enflasyon endişesi ile 50 puan kırpıp 100 baz puan yapsa da mart ayından sonra gıdanın bu kez aynı nedenle (yoğun kardan sonra tarımsal üretimin artması bekleniyor) enflasyon lehine işleyeceğini hesaplayanlar indirimlerin yaz aylarında hızlanacağını düşüyor. Düşen faiz oranı da getiri arayan vatandaşı borsaya itiyor ve bu süreç de devam edeceğe benziyor.

CDS, NOT VE REZERVİN REKORU İkinci önemli neden Türkiye'nin kredi risk primi rakamının 350'nin üstünden 210'lara gelmesi. Bu durum Türk şirketlerin aldığı kredi faizlerini düşürüyor, maliyetlerini azaltıyor ve tabii ki bilançoda karlılığı artırıyor. Ekonomideki olumlu gelişmeler nedeniyle genel anlamda da bilançolarda iyileşme beklentisi güçleniyor. Geçen cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ın Türkiye'nin not görünümünü pozitife döndürmesi ve benzer etki yaptı. Merkez Bankası brüt rezervinin 215 milyar dolar ile net rezervin de eksi 80 milyar dolardan 78 milyar dolar artışa geçmesi ekonomiye olan güveni artırıyor. SİYASET ETKİSİ OLMADIĞI KADAR İYİ Piyasalara güven veren bir başka hatta belki de en önemli gelişme Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile olan siyesi ilişkilerinin geçtiğimiz yılların aksine oldukça düzelmiş olması. Exxonmobil ve Chevron ile yapılan anlaşmalar piyasalarda çok fazla önemseniyor. Suriye'de Türkiye'nin beklenmeyen başarısı da siyasi etkiyi daha da olumlu hale getiriyor. Daha Suriye'nin yeniden inşası ve bunda Türkiye'nin alacağı rol konuşulmuyor bile. Önümüzdeki günlerde bu da konuşulacak ve bazı sektörler bu durumdan oldukça iyi etkilenecek. Tabii borsada bunun yansımasını da göreceğiz.