        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay | Son dakika haberleri

        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangının ardından, ev sahibi Selahattin Çamyar'ın cansız bedeni yangın yerine yakın bir ağaçta asılı halde bulundu; olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi sonrası netlik kazanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:56
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 katlı ahşap evinde yangın çıkan Selahattin Çamyar'ın (67), yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar’ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Jandarmanın olaya ilgili soruşturması sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

