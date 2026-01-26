Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 katlı ahşap evinde yangın çıkan Selahattin Çamyar'ın (67), yangın mahallinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar’ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Jandarmanın olaya ilgili soruşturması sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.