Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor

        Sosyal medyada hızla yayılan "kalp krizi geçiriyorsanız bu hareket hayat kurtarır" videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ancak Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bu tür taktiklerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı. Okuyan, kalp krizinde doğru müdahale yöntemlerini, risk faktörlerini, kadınlarda artan kalp krizi vakalarını, Covid-19 ile zayıflama iğnelerinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve ABD Başkanı Trump'ın her gün aldığı aspirinin işe yarayıp yaramadığını anlattı. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        Giriş: 26.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:11
        Son günlerde sosyal medyada viral olan ve "kalp krizi geçiriyorsanız bu hareket hayat kurtarır" iddialı videolar milyonlarca insanın ilgisini çekti. Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, hayat kurtardığı iddia edilen bu taktiğin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını belirtti.

        "HASTA İÇİN STRES KAYNAĞI"

        Prof. Dr. Okuyan, "Bu tür uygulamalara itimat edilmemeli. Aksine hasta için stres kaynağı. 'Morarana kadar vurun' demek gibi bir yaklaşımın hastaya faydası yok” ifadelerini kullandı.

        Kalp krizi şüphesi durumunda yapılacak doğru müdahalenin hastayı en hızlı şekilde acil anjiyo yapabilen bir hastaneye ulaştırmak olduğunu söyleyen Okuyan, ambulans çağırmanın kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Hastanın sakin tutulması, panik yaptırılmaması ve mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

        SOSYAL MEDYA TAVSİYELERİNE İTİBAR ETMEYİN

        Sosyal medyada yayılan içeriklerin büyük bir kısmının bilimsel altyapısı olmadığını ve yanlış yönlendirmeler içerdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Günümüzde öyle bir bilgi kirliliği var ki, yapay zeka ile üretilen içerikler gerçekmiş gibi; ancak bu içeriklerin çoğu bilimsel veriyle desteklenmiyor ve tehlikeli uygulamalar öneriyor" dedi.

        Beslenme ve sağlık alanında dolaşan birçok kür ve formülün de güvenilir olmadığını belirten Okuyan, "Kalp damarlarındaki tıkanıklığı gidermek için sunulan garip tarifler veya karışımlar var. Bunlara asla itibar etmemek, bilimsel veriden şaşmamak gerekiyor" uyarısında bulundu.

        TRUMP: GÜNDE İKİ ASPİRİN ALIYORUM

        Geçtiğimiz günlerde her gün iki aspirin içtiğini ve doktorların önerdiğinden daha fazla aldığını belirten ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımını sorduğumuzda Prof. Dr. Okuyan, "Kalp krizi geçiren hastalarda aspirin ömür boyu kullanılması gereken bir ilaç. Hatta kalp krizi geçirmeden kişiye stent takıldıysa ya da bypass yapıldııysa veya tanısı konmuş koroner arter hastalığı varsa zaten kullanmak lazım. Ancak kalp hastalığı olmayan kişilerde koruyucu amaçla kullanımı önerilmiyor, kanama riski faydadan yüksek" dedi.

        ZAYIFLAMA İĞNELERİ KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

        Zayıflama iğneleri konusunda da konuşan Prof. Dr. Okuyan, ilaçların doktor kontrolünde doğru endikasyonla kullanıldığında kardiyovasküler koruma sağladığını; ancak kontrolsüz kullanımın tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.

        Prof. Dr. Okuyan, bu ilaçların mutlaka kardiyolog ve endokrinolog kontrolünde uygun hastalara kullanılması gerektiğini, rastgele kullanımının doğru olmadığını söyledi.

        COVID-19 KALBİMİZDE HASAR OLUŞTURDU

        Covid-19 enfeksiyonunun kalp damarlarında ciddi hasar oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Okuyan, "Covid endotelde hasara yol açıyor ve damar içinde pıhtılaşmaya neden oluyor. Covid nedeniyle geçirilen kalp krizlerine baktığımız zaman bunlarda endotel hasarından ve pıhtılaşmadan dolayı kalp krizleri olduğunu görüyoruz. Covid birçok şeyi değiştirdi, uzun etkileri oluyor. Deprem gibi bir hasar yarattı. Damarlarımızda ne kadar erken yaşlanma yaptı bunu uzun vadede bilmiyoruz. Damarda endotel hasarından dolayı belki kireçlenmeyi, belki damar sertliği sürecini hızlandırdığını göreceğiz. Bunları konuşmak için daha erken" ifadelerini kullandı.

        KALP KRİZİ VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

        Son yıllarda kalp krizi vakalarında artış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Okuyan, "Nüfus artıyor, nüfus yaşlanıyor ve hayat koşulları giderek zorlaşıyor. Kalp krizinin temelinde yatan damar sertliği yani koroner arter hastalığı için risk faktörleri artıyor" diye konuştu.

        Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Obezite artıyor, hareketsiz yaşam ve stres artıyor. Beslenme alışkanlıkları bozuluyor, sigara ve diğer kötü alışkanlıklar da yaygınlaşıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde diyabet ve hipertansiyon gibi sorunlar da artıyor. Risk faktörleri çoğaldıkça, kalp krizi ve bunun yol açtığı organ hasarları da kaçınılmaz oluyor" dedi.

        HANGİ BELİRTİLER KALP KRİZİNİ DÜŞÜNDÜRMELİ?

        Prof. Dr. Okuyan, tipik semptomları göğüste şiddetli, baskı tarzında ağrı, aşırı terleme ve sol kol ile çene ağrısı olarak sıraladı.

        Okuyan, "Yaşlılar, diyabet hastaları ve daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerde belirtiler örtülü olabiliyor. Daha önce kalp krizi geçirmiş birisininki daha hafif olabilir. Şeker hastalığı, ağrı algısını körelttiği için şeker hastalarında sadece bir huzursuzluk hissi gibi de olabilir. Nadiren hıçkırık gibi farklı belirtiler şeklinde de görülebilir" diye konuştu.

        "KADIN KALP KRİZLERİNDE SİCİLİMİZ KÖTÜ"

        Kadınlarda kalp krizi görülme sıklığının arttığını belirten Okuyan, Türkiye’nin kadın kalp sağlığı açısından Avrupa’da en kötü durumda olan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

        "Eskiden kalp krizlerinin daha çok erkeklerde görüldüğü düşünülüyordu" diyen Prof. Dr. Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak son yıllarda kadınlarda kalp krizi vakalarında ciddi bir artış gözlemlendi. Avrupa verilerine göre Türkiye, kadın kalp sağlığı açısından en kötü ilk iki ülke arasında yer alıyor; ölüm oranları da oldukça yüksek. Kadınlardaki bu artış, aynı risk faktörlerinden kaynaklanıyor. Sigara ve kötü alışkanlıkların kadınlar arasında da yaygınlaşması, kalp krizi görülme sıklığını artırıyor. Eskiden risk faktörleri özellikle 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda, özellikle menopoz sonrası belirgindi. Ancak son yıllarda 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kadın hastalarda da kalp krizi vakaları görülmeye başladı."

        KALP KRİZİNDEN KORUNMAK İÇİN TAVSİYELER

        Prof. Dr. Okuyan, kalp krizinden korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını, kilo kontrolünün sağlanmasını, işlenmiş ve trans yağlı gıdalardan uzak durulmasını ve tansiyon, kolesterol ile şeker hastalığının kontrol altında tutulmasını önerdi.

        Okuyan, aile öyküsü olan kişilerin daha erken yaşta kontrol yaptırması gerektiğini söyleyerek, "20'li yaşlardan itibaren en az bir kez bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

        Kalp dostu besinler olarak taze sebze, meyve, organik ve lifli gıdalar tüketilmesini öneren Okuyan, "Hazır, dondurulmuş gıdalardan uzak durulmalı. Trans yağ içeriği işlenmiş gıdalalarda biraz fazla; çünkü raf ömrü uzundur. O nedenle böyle gıdalardan kaçınmak gerekir" dedi.

