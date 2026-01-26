"Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası

Iran International'ın hükümete yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da güçlendirilmiş bir yeraltı sığınağına taşındığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Hamaney'in üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin olası bir ABD saldırısı riskinin arttığı yönündeki değerlendirmelerinin ardından Tahran'daki güçlendirilmiş bir yeraltı sığınağına taşındığını öne sürdü.

Söz konusu tesis, savaş koşullarında azami koruma sağlamak üzere tasarlanmış, birbirine bağlı tünellerden oluşan son derece tahkim edilmiş bir kompleks olarak tanımlanıyor.

Haberde, Hamaney'in oğlu Mesud Hamaney'in, babasının ofisinin günlük yönetimini devraldığı ve İran'daki yürütme organlarıyla iletişimde başlıca kanal olarak görev yaptığı belirtildi.

Bu gelişme, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin hızla tırmandığı bir dönemde yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan donanmasına ait bir "armada"nın Orta Doğu'ya doğru ilerlediği yönündeki açıklamaları tansiyonu yükseltti.

Trump, İran'a karşı harekete geçmeye karar vermesi ihtimaline karşı, ABD'nin savaş gemilerini bölgeye daha da yaklaştırdığını söyleyerek, bunun "her ihtimale karşı" yapıldığını ifade etti.

Kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD Donanması yetkilisi, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ile birkaç güdümlü füze destroyerinin halihazırda Hint Okyanusu'nda konuşlu olduğunu ve önümüzdeki günlerde Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini doğruladı.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

Trump'ın açıklamalarına yanıt veren İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur, İran güçlerinin "her zamankinden daha hazır olduğunu ve parmaklarının tetikte bulunduğunu" belirterek, Hamaney'in emirlerini yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise herhangi bir saldırının "topyekün bir savaş" olarak değerlendirileceğini ve İran'ın buna "mümkün olan en sert şekilde" karşılık vereceğini ifade etti.