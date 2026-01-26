Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, ilk maçında gündem oldu. Benfica'nın Estrela Amadora'yı 4-0 yendiği maçın 73. dakikasında oyuna dahil olan Portekizli yıldız, Benfica taraftarları tarafından yuhalandı. Bir kısım taraftar ise tecrübeli futbolcuya alkışlayarak destek verdi.
Portekiz Ligi'nde Benfica, Estrela Amadora'yı 4-0 mağlup ederken, mücadelede galibiyetten çok Rafa Silva konuşuldu... Beşiktaş'tan krize sebep olarak ayrılan Portekizli yıldız, eski takımı Benfica ile ilk maçına Estrela Amadora karşısında çıktı.
Rafa mücadeleye 73. dakikada dahil olurken, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Taraftarların önemli bir bölümü, 1 yıl 8 ay sonra Benfica formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu yuhaladı. Bir kısım taraftar ise Rafa'ya alkışlarla destek oldu.
BONSERVİSSİZ AYRILMIŞTI
Rafa Silva, uzun yıllar formasını giydiği Benfica'ya bonservis ücreti kazandırmadan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Rafa'nın bonservis ödenerek takıma dönmesi ise Benfica taraftarının tepkisini çekmişti.
MOURINHO SAHİP ÇIKTI
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ise maçın ardından yaptığı açıklamada, Rafa Silva'ya destek verdi. Portekizli teknik adam, Rafa için "Açıkçası, stoper veya defansif orta saha oynamayacak. Ama nerede oynaması gerekiyorsa orada oynayacak. O özel bir oyuncu. Üst seviyede bir oyuncu. Eğer 10 numara olarak oynamazsa, 9 numara olarak oynar. Eğer 9 numara olarak oynamazsa, sağ kanatta oynar. Eğer sağda oynamazsa, solda oynar. O buraya yardım etmek için geldi. Sadeliği, alçakgönüllülüğü, Benfica ruhu ve kulübe olan sevgisiyle bize yardım etmek için burada." ifadelerini kullandı.
"RAFA'YA 'OYNA VE MUTLU OL' DEDİM"
Mou, maça girerken Rafa ile ne konuştuğunun sorulması üzerine ise, "Rafa'ya oyuna girerken 'oyna ve mutlu ol' dedim. Açıkçası henüz en iyi durumunda değil, oyun temposunda bazı düşüşler var. İyi bir başlangıç yaptı. Çalışmak için bir haftası daha olacak. Çarşamba günü sahaya çıkmayacak ama oyuncularla birlikte antrenman yapmak için bir haftası olacak. Beşiktaş'ta tek başına antrenman yaptığı için böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa gelecek hafta Tondela'ya karşı daha fazla süre alabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir." diye konuştu.