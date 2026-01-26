Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe mücadele değerlendirdi: Şapkadan tavşan çıkmaz!
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"BU TABLO SÜRPRİZ DEĞİLDİ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Aslında bu tablo sürpriz değildi. Alanya ve Aston Villa maçlarında da Fenerbahçe'nin temposunda belirgin bir düşüş olduğunu söylemiştim. Şampiyonluk yarışında hata payı her geçen hafta azalıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe kendi taraftarı önünde çok önemli iki puan bıraktı. Zirve ile arasındaki fark yeniden üçe çıktı." (Takvim)
"TEDESCO SINIFTA KALDI"
İBRAHİM YILDIZ: "Alınan beraberlikte Tedesco’nun hatası ne kadar büyük ise, oyuncuların vurdumduymazlığı da dikkatlerden kaçmadı. Sorumluluk alan takıma katkı yapan oyuncu sayısı yok gibiydi. Fenerbahçe teknik kadrosu rakip analizini iyi yapmamış. Göztepe, çok adamla merkezi iyi kapattı. Bu taktiği bir çok maçta yapıyorlar. Buna karşı ne yapılacağı çalışılmamış. Fenerbahçe’ye yakışmayan bir oyun izledik. Tedesco’nun mantıksız kadro yapılanması tam bir saçmalıktı. Sınıfta kaldı. Şampiyonluk yarışında alınan büyük yarada yönetim başta olmak üzere herkesin payı var. Bir an önce santrfor sorunu çözülmek zorunda. Yoksa, bu sezon da kaybedilir." (Habertürk)
"BİRLİKTE OYNAMALARINA KARŞIYIM"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe'de öyle bir santrfor sıkıntısı var ki, son bölümdeki yoğun baskıda iki kere gole yaklaşan Mert Müldür'dü. Tedesco'nun hamlede yine büyük hatası vardı. Kerem'i alıyorsun tamam, Musaba çıkar mı? Adam geçerek, sıfıra inen tek oyuncun. Sezon başından beri söylediğim bir önemli görüşüm daha var; Dün geceki gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan başlayıp, sürekli birlikte oynamasına kesinlikle karşıyım. Dün gece gördük, ikisi de hiçbir şey yapmadı. Geçen haftaki yoktan var edilen 3 puanlık Alanya maçı da bu konudaki görüşüme bir başka canlı örnek." (Sabah)
"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMAZ"
ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe, Göztepe'ye karşı şampiyonluk maçlarından birine çıkıyor, santrforu yok. Nerede? Yedek kulübesinde. Peki ilk 11'de sahaya çıkan santrforu kim? Talisca. Talisca'dan santrfor olur mu? Olmaz. O nerenin oyuncusu? Santrforun arkasında oynayacak, takımı yönlendirecek, dönen toplara vuracak, frikik atacak. Yani hücumun diğer kısmında çok verimli bir isim. Sen Talisca'yı santrfor oynatınca hem o bölgedeki diğer futbolcuyu öldürüyorsun, hem de Talisca'yı. Yani Göztepe karşısında 9 kişi oynuyorsun. Ve sonunda da 1-1'e razı oluyorsun. Göztepe de eksik. Ama her futbolcusu yerinde oynuyor. Diyorsun ki, "Şampiyonluğa oynayacağım" Bu kadro yapısıyla olmaz. Neden? Bakın İcardi'ye sallıyoruz. "Kilolu, iyi değil" diye.Peki onun önündeki kim? Osimhen. Ey Fenerbahçe yönetimi. Sende ne Osimhen ne de İcardi var. Talisca'dan hem İcardi hem de Osimhen yaratmaya kalkıyorsun. Şapkadan tavşan çıkmaz arkadaş. Milleti yemeyin! (Sözcü)
"YORGUNLUK PUAN KAYBETTİRDİ"
ERCAN TANER: "Son 15 dakikada Göztepe iyice geriye yaslandı ve ani atak düşüncesinden tamamen uzaklaştı. Fenerbahçe bütün riskleri alarak oyunu tamamen Göztepe ceza sahası çevresine yıkmıştı. Böyle sıkışık giden oyunlarda sizi ya duran toplar ya da rakibin yapacağı bireysel hatalar kurtarabilir. Bu ihtimaller de gerçekleşmeyince temposunu dün akşam yükseltemeyen Tedesco'nun oyuncuları, zirve yolunda puan kaybetti." (Sözcü)
"PUAN KAYBININ BAŞ SORUMLUSU..."
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe yine kötü oynadı ve kazanamadı. Üstelik Domenico Tedesco'nun çok ağır şekilde eleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir." (Sabah)
"MAÇIN FATURASI İKİ FUTBOLCUYA KESİLİR"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Futbol kendine ait olan adaletinde. Bu kez dirseğini Fenerbahçe'ye gösterdi. Çekişmeli veya zor olacağı çok belli bir maçta, öne geçtiği halde, bir puana razı olarak sahadan ayrılmak ancak böyle açıklanabilir. Maçın faturası genç oyuncuya değil, Talisca veya Asensio gibi problem çözücülerinin etkisizliğine kesilir.81'e 19 topla oynama oranı elde edip, Göztepe'nin ördüğü duvarı delememek, bu ligin kendi gerçeğinde hep Fenerbahçe'nin başına gelen bir durum. Maçın faturası Talisca veya Asensio gibi problem çözücülerinin etkisizliğine kesilir." (Sabah)