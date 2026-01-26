Habertürk
        Otomotiv satışları için yeni rekor beklentisi - Otomobil Haberleri

        Yerli üretime başlayan Opel'den ticari araca özel bayi ağı

        Otomotiv sektöründe rekorlar ile geride kalan 2025 yılının üzerinden henüz 1 ay geçmeden, 2026 yılı için de rekor tahminleri yapılmaya başlandı. Sektördeki gelişmeler ve kendi markasının hedefleri ile açıklamalarda bulunan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, 2026'da otomotiv pazarının 1.4 milyon adedin üzerine çıkarak yeni bir rekorun kırılabileceğini tahmininde bulundu. Yantaç'ın verdiği bilgiye göre, bu yıl hafif ticari araçlarda yerlilik payını yüzde 70'e çıkarmaya hazırlanan Opel, hafif ticari araçlara özel bayi ağını da devreye almaya hazırlanıyor. 2026'da Otokoç'un da Opel bayi ağına katılması öngörülürken, bağlantılı hizmetlerde ise Tofaş çatısı altındaki tüm markaları kapsayan entegre bir uygulamanın hayata geçmesi bekleniyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 26.01.2026 - 06:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 06:56
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotiv sektöründe rekorlar ile geçen 2025 yılının ardından yeni yıl beklentileri de şekillenmeye başladı.

        Geçtiğimiz yılı büyüme ile kapatan markalardan biri olan Alman Opel, 2026'da vites büyütmeye hazırlanıyor.

        Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, 2026'da pazarın yeniden bir rekor kırabileceğini belirterek, kendi markası için de satışları artırma hedefini paylaştı.

        Yantaç, "2025 yılına başlarken bu senenin üçün rekor yılı demiştik. Bizim beklentimiz 5 yıl üst üste satış rekorlarının gelmesinden yanaydı. Rekor serisi 2023 yılıyla başladı ve 1 milyon adet barajı aşıldı. 2024’de satışlar 1 milyon 240 bine vardı. 2025'te ise pazar 1 milyon 370 bin adet ile üçüncü rekor yılını tamamladı. Bu büyümenin devam edeceğine inanıyoruz. 2026 yılında 1.4 milyon ve üzeri bir pazar beklentimiz var. Elektrikli araç pazarının ise bu yıl 250 binlere varmasını bekliyoruz. Opel markası olarak satış hedefimiz 75 bin adet ve üzeri, pazar payı hedefimiz de en az yüzde 5.5" dedi.

        Türkiye pazarının 2025'te 1 milyon 370 bin adede çıkarken globalde Avrupa pazarları içerisinde de İspanya’yı geçerek Avrupa’nın en büyük beşinci pazarı olduğunu vurgulayan Yantaç, "Pazar rekor kırarken, Opel olarak biz de kendi rekorumuzu kırdık. 2025'te 75 bin 487 bin adetlik rekor bir satış gerçekleştirdik. Bu Opel tarihinin en yüksek satış adedi. Türkiye Opel’in üçüncü en büyük ülkesiydi. Ancak zaman içerisinde çok daha farklı ve güçlü bir noktaya geldik. Geçen seneyle beraber pazar payında birinci olduk. 2024 yılında Almanya'dan sonra en çok pazar payına sahip olan ülkeydik. 2025'te Almanya'yı da geçtik ve pazar payı olarak globalde Opel ülkeleri arasında en yüksek pazar payına sahip olan ülke olduk" ifadelerini kullandı.

        Satış adedi olarak Opel'in dünyadaki en büyük üçüncü pazarının Türkiye olduğunu kaydeden Yantaç, "Opel pazarları içerisinde Almanya ve İngiltere'nin ardından üçüncü sırada yer almayı başardık. Almanya ve İngiltere yıllık 2.5–3 milyon adet seviyelerinde olan, yani bizden daha büyük pazarlara sahip ülkeler. Yılın 12 ayının 4’ünde, satış adetleri bazında İngiltere’yi geride bıraktığımız zamanlarda oldu" dedi.

        "YERLİ ÜRETİM ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

        Ticari araçlar kısmına ise ayrı bir parantez açan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, hafif ticari araç satışlarında büyüme kaydettiklerini aktararak, yerli üretime ve yeni bir bayi yapılanmasına vurgu yaptı.

        Yantaç, "Global ölçekte daha önce hafif ticari araç satışlarında üçüncü sırada yer alırken, pazar payımızdaki sıçramayla birlikte yüzde 9.7 seviyesine ulaştık ve yaklaşık 30 bin adetlik satış gerçekleştirdik. Bu sonuçlarla birlikte grup içerisinde liderliği de almış olduk" bilgilerini paylaştı.

        Ürün gamındaki 4 ticari aracın 2'sinin yerli olduğuna değinen Yantaç, "2025 yılında, Vivaro ocak ayı başında, Zafira ise son çeyrekte yerli üretime geçti. 2026 yılında, Combo aracımızın Türkiye’de üçüncü çeyrekle beraberle üretime başlanması planlanıyor. Böylece önümüzdeki dönemde ticari araç satışlarımızın yüzde 70’i yerli üretim olacak. Bu gelişmenin bizlere sadece satış hacmi olarak değil; servis, yedek parça, hizmet kalitesi ve araç sevkiyatında süreklilik açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

        Bayi ağında yeni bir adım atacaklarını da bildiren Yantaç, şu an 38 şehirde ve 61 bayilerinin bulunduğunu, 2026'da 43 şehir ve 68 bayiye çıkarmak istediklerini belirtti.

        OTOKOÇ OPEL BAYİSİ AÇACAK

        Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç'ın verdiği bilgiye göre, Opel'in yeni bayileri arasında Koç Grubu'nun otomotiv perakende şirketi Otokoç da yer alacak.

        1928 yılında Ankara’da kurulan ve Koç Holding’in ilk otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç, bugüne kadar Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyordu.

        Şirketin Opel bayiliğini de yürütecek olması, önümüzdeki dönemde Tofaş'ın devraldığı Stellantis'in diğer markaları için de bir işaret olabilir. Bu kapsamda, DS, Citroen ve Peugeot'nun da yakında birer Otokoç bayisinin açılması sürpriz olmayacaktır.

        TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL BAYİ YAPILANMASI

        Devam edecek olursak, ticari araçlar özelinde de bayilerin yeniden yapılanacağını aktaran Yantaç, "Bugün bayi ağımızın tamamı ticari araç satışı yapıyor olsa da; hafif ticari araç bayi ağı dediğimiz özel bir programı hayata geçiriyoruz. Ticari araç satışlarımızın yüzde 70’ini gerçekleştiren 23 adet bayimiz bulunuyor. 2026 yılında bu yapıyı daha agresif şekilde genişletiyoruz. Tüm bayilerimizde, tüm müşterilerimize aynı hizmet standartlarını sunacak şekilde hafif ticari araç programımızı yaygınlaştırıyoruz. Yıl sonunda sadece 23 bayinin değil, hedeflediğimiz 68 bayinin tamamının bu programın bir parçası olmasını planlıyoruz" dedi.

        BAĞLANTILI HİZMETLERE ÖZEL ÇALIŞMA

        Öte yandan, 2026 yılında Opel dahil Tofaş bünyesindeki tüm markaların bağlantılı hizmetler konusunda önemli bir atılımda bulunacağını da yine Yiğit Yantaç'ın açıklamalarından öğreniyoruz.

        Yantaç, bu konu ile ilgili olarak şu mesajları verdi; "Tofaş çatısı altında yer almamızla birlikte satış ve satış sonrası süreçleri dijitalleştirmek bizim için daha da ön plana alındı. Entegre bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. 2026 yılında, grup genelinde de açıklanacak bir proje hayata geçecek. Daha merkezi ve daha gelişmiş bir bağlantılı servis hizmetimiz ve uygulamamızın çalışmasını yapıyoruz. Muhtemelen şubat-mart ayında bunun ilk adımlarını atacağız. Bu uygulamayla beraber bağlantılı hizmetlerimizi sunmuş olacağız ama beklentiyi yüzde 100 karşıladığımız nokta yılın ikinci yarısıyla beraber hayata geçecek."

