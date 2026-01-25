MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 1 (Kanarya zirve yarışında yara aldı!)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü; 17. dakikada Nene, Göztepe'nin golünü ise 24. dakikada Janderson attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirve yarışında 2 puan yitirerek, 43 puana yükseldi. Göztepe ise 36 puana çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek maçta gol perdesini açtı. Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. 24. dakikada ise Arda Okan Kurtulan'ın kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yollayarak skora dengeyi getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirve yarışında 2 puan yitirerek, 43 puana yükseldi. Göztepe ise 36 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak.
İSMAİL YÜKSEK DEVAM EDEMEDİ
Sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan İsmail Yüksek sakatlık yaşadı.
26 yaşındaki futbolcu, rakip ceza sahası önünde kendini yere bırakırken, hakem Cihan Aydın sağlık ekiplerini sahaya davet etti.
Kenar yönetimine değişiklik işareti verilirken, İsmail 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.
EDSON ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.
Sakatlığının ardından Aston Villa maçında forma giyen Meksikalı orta saha, ağrılarının artması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.
Bu isimlerin yanı sıra Meksikalı orta saha Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.
GÖZTEPE'DE 2 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Göztepe'de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.
İki oyuncunun da üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
49. dakikada Göztepe etkili geldi. Fenerbahçe orta sahasının kaybettiği meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.
59. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Musaba, 2 rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden ortasında Göztepe savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.