MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 1 (Kanarya zirve yarışında yara aldı!) Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü; 17. dakikada Nene, Göztepe'nin golünü ise 24. dakikada Janderson attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirve yarışında 2 puan yitirerek, 43 puana yükseldi. Göztepe ise 36 puana çıktı.

