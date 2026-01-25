Habertürk
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

        Esenyurt'ta husumetli iki grup arasında parkta çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:35 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:35
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Aziz D. hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Aziz D.(30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen A.M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

