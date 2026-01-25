Cem Ciritci, HT Spor'da soruları yanıtladı: Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!

HT Spor ekranlarındaki Zone Press programının bu haftaki konuğu Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci'ydi. Gökhan German ile Gökhan Türe sordu Cem Ciritci yanıtladı.

İşte Ciritci'nin sözlerinden satır başları:

"Saadettin Saran ile tanışmamız Ağustos ayında oldu. Ortak arkadaşlarımız vardı. Kendisi beni holdinge davet etti. Orada görüştük. Onun vizyonu, fikirleri, planları ve Fenerbahçe için yapacakları benim de çok hoşuma gitti ve benimsedim. Böyle bir birliktelik başlamış oldu. Basketbolla ilgili zaten ben yatılı okudum Karabük'te Zonguldak'ta tek oynadığımız spor basketboldu yatılı okuldayken. Özel ilgi alanım basketboldu. Geçen senelere kadar Fenerbahçe Beko'ya sponsorduk firma olarak bu sebepten dolayı basketbol ön plana çıktı bizim için."

"POZİTİF DURUM BAŞKANDAN GELİYOR"

"Pozitif durum en önce başkandan geliyor. Onun duruşu ve pozitif yapısı bütün yönetime ve tesislere, sporculara yansıyor. Birebir oyuncularla konuşuyor, kucaklaşıyor çünkü kendisi de bir sporcu ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Pozitif enerji de herkese yansıyor."

"TARİHİNDE İLK DEFA BASKETBOL ŞUBESİ EK BİR DESTEK ALMADAN DEVAM EDECEK"

"Fenerbahçe Beko eğer bu seviyedeyse, bundan önceki yönetimlerin hepsinin yapmış olduğu katkılarla olmuştur. Biz de bu kültürü devam ettirmek yolunda adımlar attık. Şu an neredeyse başa baş, tarihinde ilk defa Fenerbahçe basketbol şubesi belki de kulüpten ek bir destek almadan devam edecek. Bunu da seneye inşallah artı olarak kapatmak istiyoruz."

"DERYA YANNIER'İN KULÜPTEKİ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ" "Derya Yannier'in kulüpteki rolü çok önemli. Onun alternatifini zaten hiç düşünmedik. Jasikevičius tarafıyla da son iki aydır görüşüyorum. Kafalarında bir sürü soru işareti vardı. Bunları silmek adına önce Derya'yla sözleşmemizi ilerlettik. Sonrasında Jasikevičius ile hemen konuşmalara başladık ve en azından mutlu bir sona ulaşmış olduk."



"DE COLO VE SILVA NOKTA ATIŞI HAMLELERDİ" " Colson ve Boston kısa sürede takıma dönecek. Chris Silva da bir an önce takıma dönmek istiyor. Şu aşamada başka bir transfer düşünmüyoruz. De Colo ve Silva bizim için nokta atışı hamlelerdi."



"HALL VE COLSON İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR" "Takım içi dengeleri bozacak çok büyük paralar harcanarak bir transfer yapmanın takım içi dengeleri bozacağını düşüyorum. Hall ve Colson ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz."



NBA AVRUPA PROJESİ "NBA Avrupa Projesi ile ilgili önemli toplantılar olacak biz de bu konuların merkezindeyiz. Hem Türk hem de Avrupa basketbolu için en yararlı neyse öyle ilerleyeceğiz"



"YERLİLERE EN ÇOK SÜRE VEREN TAKIMIZ" "Türk oyuncularımız gerçekten çok değerli. Ligde yerli oyunculara en çok süre veren takımız. Bünyemizde bulunan Türk oyuncuların hepsi çok değerli milli takım seviyesinde hepsi."