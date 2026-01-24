Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'da!
Transferde gaza basan Galatasaray, Noa Lang'ın adından Yaser Asprilla'yı da kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Girona'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.
Galatasaray transferde atağa kalktı... Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın ardından Yaser Asprilla'yı da kadrosuna katarak kanat rotasyonunu güçlendirdi.
İspanya La Liga ekibi Girona'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, İstanbul'a geldi.
İspanya'nın Barselona kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Asprilla'yı burada sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.
İşte Asprllla'nın İstanbul'daki ilk görüntüleri:
"İKİ POZİSYONDA DA OYNAYABİLİRİM"
Çok heyecanlı olduğunu aktaran Asprilla, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaşması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak." diye konuştu.
"DURAN İLE 9 YAŞINDAN BU YANA ARKADAŞIZ"
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten genç hücum oyuncusu, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlara "üçlü" çektiren genç futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Genç futbolcu sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeye imza atacak.
TAPUSU ALINIRSA MALİYETİ 23 MİLYON EURO'YU BULACAK
Asprilla, Galatasaray'da belirli sayıda maça çıkması durumunda sözleşmedeki satın alma maddesi devreye girecek. Kolombiyalı sağ kanadın bonservisinin alınması halinde ise sarı-kırmızılı kulübe toplam maliyetinin 23 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi.
Asıl mevkisi sağ kanat olan Asprilla, sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Bu sezon Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan genç oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Envigado, Watford ve Girona formalarını giyen genç oyuncu, kulüp kariyerinde toplam 176 resmi maçta 17 gol ve 15 asist üretti. Asprilla, Kolombiya Milli Takımı’nda ise 11 kez forma giyip 2 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro olarak gösterile Asprilla, 2024 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Watford'dan Girona'ya transfer olmuştu.