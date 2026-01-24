Şişli'de çarşafa sarılı kesik başlı cansız beden bulundu

Spot: Duatepe’de bir çöp konteynerinde çarşafa ve poşetlere sarılı, kadına ait olduğu değerlendirilen başsız cansız beden bulundu. Bölge güvenlik çemberine alındı; kimlik tespiti ve çok yönlü soruşturma sürüyor.

ÇÖP KONTEYNERİNDE

Bugün saat 19.40 sıralarında, çöpten malzeme toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerinde çarşaf ve poşetlere sarılı bir cansız beden fark etti.

KARAKOLA GİTTİ

Durumu bildirmek için karakola giden O.Ç., polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine döndü. İlk gözlemlerde, cansız bedenin baş kısmının olmadığı ve bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

OLAY YERİ İŞLEMLERİ

Olay yerinin bozulmaması için cansız beden konteynerden çıkarılmadı; bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınarak ilgili birimlere bilgi verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, konteyner ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma devam ediyor.