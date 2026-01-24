Habertürk
        Haberler Gündem Şişli'de çarşafa sarılı kesik başlı cansız beden bulundu

        Şişli'de çarşafa sarılı kesik başlı cansız beden bulundu

        İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Duatepe'de çöp konteynerinde çarşafa sarılı, kadına ait olduğu değerlendirilen başsız ceset bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınırken kimlik tespiti ve çok yönlü soruşturma sürüyor. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 22:09 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:37
        Spot: Duatepe’de bir çöp konteynerinde çarşafa ve poşetlere sarılı, kadına ait olduğu değerlendirilen başsız cansız beden bulundu. Bölge güvenlik çemberine alındı; kimlik tespiti ve çok yönlü soruşturma sürüyor.

        ÇÖP KONTEYNERİNDE

        Bugün saat 19.40 sıralarında, çöpten malzeme toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerinde çarşaf ve poşetlere sarılı bir cansız beden fark etti.

        KARAKOLA GİTTİ

        Durumu bildirmek için karakola giden O.Ç., polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine döndü. İlk gözlemlerde, cansız bedenin baş kısmının olmadığı ve bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

        OLAY YERİ İŞLEMLERİ

        Olay yerinin bozulmaması için cansız beden konteynerden çıkarılmadı; bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınarak ilgili birimlere bilgi verildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, konteyner ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma devam ediyor.

