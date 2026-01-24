Habertürk
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Yasin Özcan talebi: Sezon sonu değil, şimdi gelsin! - Futbol Haberleri

        Sergen Yalçın'dan Yasin Özcan talebi: Sezon sonu değil, şimdi gelsin!

        Beşiktaş, Abraham'ın Aston Villa'ya transferi karşılığında sezon sonunda kadrosuna katacağı Yasin Özcan için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda 19 yaşındaki genç savunma oyuncusunun sezon sonunu beklemeden ara transfer döneminde takıma katılması için Aston Villa ve Anderlecht ile görüşmelere başladı.

        Giriş: 24.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:57
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Abraham'ın Aston Villa'ya transferi gerçekleştiğinde Yasin Özcan'ı sezon sonu takasla kadrosuna katacak olan Beşiktaş, genç oyuncu için yeni bir formül belirledi.

        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Yasin'in sezon sonunu beklemeden ara transfer döneminde kadroya dahil edilmesi için harekete geçti.

        Yasin Özcan'ın hemen transfer edilmesi için Beşiktaş, Aston Villa ve Anderlecht üçgeninde formül arayışı sürüyor. Anlaşma sağlandığı takdirde 19 yaşındaki savunmacı ara transferde kadroya dahil olacak.

