Tır şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı ilgi odağı oldu

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışını fırsata çeviren tır şoförü Cihan Oral, yalnızca kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak anne ayı ve yavrusunu karla şekillendirdi. Çocuklarıyla birlikte ortaya koyduğu çalışma, kısa sürede mahallede ilgi odağı haline gelirken vatandaşların da beğenisini topladı. (İHA)