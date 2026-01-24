"SOSYAL MEDYA VE ELEŞTİRİLER BENİ OLUMSUZ ETKİLEMİYOR"

"Üç sene şampiyonluk yaşadık. Avrupa'da ilk 24'teyiz %99... O %1'in gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray yine saha içinde başarılı. Ufak tefek tepkiler de sosyal medyadan olabiliyor. Ben bugün olduğu gibi hep destek gördüm. Sosyal medya ile stadı ve sokağı ayırmak gerekiyor. Ben doğru bir şekilde ayırıyorum. Sosyal medyada kimin ne yazdığı belli değil, troll dolu. Gerçek ve beni istemeyen insanlar da olabilir, saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyoruz. Dördüncü senemiz ve daha büyük başarılar için bu eleştirilere de ihtiyacımız var. Beni olumsuz etkilemiyor. Başka insanlar etkilenebilir ama ben etkilenmiyorum. Bu eleştirilerden etkileniyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Ben sokakta da çok olan biriyim, hep destek gördüm..."