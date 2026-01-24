Okan Buruk'tan Asprilla yorumu: Düğüm çözebilecek bir oyuncu!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlara mental olarak iyi başlayamadıklarını belirtirken, yeni transferler Asprilla hakkında ise, "Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, bire birde iyi. Düğüm çözebilecek bir oyuncu." dedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçıyla ilgili de konuşan sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Manchester United'ı yendik, orada bir galibiyetimiz var. Bir galibiyet de Manchester City'ye karşı neden olmasın?" ifadesini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki performanslarından yeni transferlere, Singo'nun son durumundan Manchester City maçına kadar birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ARTIK İNŞALLAH OLİMPİYAT'TA MAÇ OYNAMAYIZ"
"Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor."
"İKİNCİ YARI UYANDIK"
"Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası."
"HEDEF DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK"
"Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz."
"ASPRILLA ÇOK İYİ BİR YETENEK"
"Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, bire birde iyi. Düğüm çözebilecek bir oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var. Ön tarafta eksiklerimiz vardı, Roland Sallai'yi sağ bekte kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncumuz azdı. Ön tarafa güçlü oyuncular istiyoruz, Noa Lang gibi... Yaser Asprilla da genç yetenek. Yaser Asprilla'yı Championship performansı Girona'ya götürdü. Girona performansı beklentilerin altında kaldı ama çok iyi bir yetenek. 10 numara da oynayabiliyor. Galatasaray taraftarının çok mutlu olduğu alternatifli bir kadro olacak. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak tabii ki..."
"M.UNITED'I YENDİK, CITY'YE KARŞI NEDEN OLMASIN?"
"Manchester United'ı yendik, orada bir galibiyetimiz var. Bir galibiyet de Manchester City'ye karşı neden olmasın?"
"SOSYAL MEDYA VE ELEŞTİRİLER BENİ OLUMSUZ ETKİLEMİYOR"
"Üç sene şampiyonluk yaşadık. Avrupa'da ilk 24'teyiz %99... O %1'in gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray yine saha içinde başarılı. Ufak tefek tepkiler de sosyal medyadan olabiliyor. Ben bugün olduğu gibi hep destek gördüm. Sosyal medya ile stadı ve sokağı ayırmak gerekiyor. Ben doğru bir şekilde ayırıyorum. Sosyal medyada kimin ne yazdığı belli değil, troll dolu. Gerçek ve beni istemeyen insanlar da olabilir, saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyoruz. Dördüncü senemiz ve daha büyük başarılar için bu eleştirilere de ihtiyacımız var. Beni olumsuz etkilemiyor. Başka insanlar etkilenebilir ama ben etkilenmiyorum. Bu eleştirilerden etkileniyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Ben sokakta da çok olan biriyim, hep destek gördüm..."
"SINGO'YU HE SAĞ BEK HEM DE STOPERDE KULLANACAĞIZ"
"Wilfired Singo'yu en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Yener İnce ve ekibine de teşekkür ederiz. Kontrolleri sürüyor, pazar günü izin yapacağız. Pazartesi günü tekrar takımla olacak. Genel testleri iyi çıktı, iyi ayak arasındaki güç farkına da bakıyorlar. Singo'yu hem sağ bek ve hem de stoperde kullanacağız. Yener İnce'nin ağzından çıkmayan sözler yazıldı."