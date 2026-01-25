Bugün dünyanın en çok içilen ikinci içeceği: Çay'ın nasıl keşfedildiğine gelin beraber bakalım!

SUYUN RENGİNİ DEĞİŞTİREN MUCİZE

Sıcak suyun içine düşen yapraklar, suya kahverengimsi bir renk ve etrafa hoş bir koku yaydı. Bilime ve bitkilere meraklı olan İmparator, bu karışımın tadına baktığında hem ferahlatıcı hem de canlandırıcı bir etkisi olduğunu fark etti.