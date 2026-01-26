26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...

Bu hafta daha çok ‘Ne istiyorum ve ne yapıyorum’ sorusu etrafında şekilleniyor. Neptün Koç’a geçiyor: Hayaller değil, eylem zamanı. Mars–Plüton kavuşumu güç savaşları ve radikal kararları beraberinde getiriyor. Merkür ve Venüs buluşması konuşmalar, ilişkiler ve ciddi kararları ön plana çıkıyor. Peki 26 Ocak – 1 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, Neptün’ün burcunuza geçişiyle birlikte hedeflerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu hafta aceleyle karar almamalısınız.

Sevgili Boğalar, biraz içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi zorlamak yerine akışta kalmanız faydalı olacaktır.

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız ön planda. Mars–Plüton etkisiyle iletişimde denge kurmanız gerekiyor.

Sevgili Yengeçler, kariyerle ilgili konular hız kazanıyor. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ama doğru adımlar uzun vadede karşılık bulacaktır.

Sevgili Aslanlar, bakış açınız değişiyor. Eğitim, seyahat ya da yeni bir hedef gündeme gelebilir. Bu hafta cesaret kadar ölçülü olmak da önemli.