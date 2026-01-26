Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...

        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...

        Bu hafta gökyüzü hepimizi düşünmekten çok harekete geçmeye zorluyor. Mars–Plüton kavuşumu cesur ama geri dönüşü zor adımları gündeme getiriyor; Merkür ile Venüs ise ilişkilerde söylenen her sözün altını kalın çizgilerle çiziyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu hafta daha çok ‘Ne istiyorum ve ne yapıyorum’ sorusu etrafında şekilleniyor. Neptün Koç’a geçiyor: Hayaller değil, eylem zamanı. Mars–Plüton kavuşumu güç savaşları ve radikal kararları beraberinde getiriyor. Merkür ve Venüs buluşması konuşmalar, ilişkiler ve ciddi kararları ön plana çıkıyor. Peki 26 Ocak – 1 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, Neptün’ün burcunuza geçişiyle birlikte hedeflerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu hafta aceleyle karar almamalısınız.

        Sevgili Boğalar, biraz içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi zorlamak yerine akışta kalmanız faydalı olacaktır.

        REKLAM

        Sevgili İkizler burçları, sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız ön planda. Mars–Plüton etkisiyle iletişimde denge kurmanız gerekiyor.

        Sevgili Yengeçler, kariyerle ilgili konular hız kazanıyor. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ama doğru adımlar uzun vadede karşılık bulacaktır.

        Sevgili Aslanlar, bakış açınız değişiyor. Eğitim, seyahat ya da yeni bir hedef gündeme gelebilir. Bu hafta cesaret kadar ölçülü olmak da önemli.

        Sevgili Başaklar, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar öne çıkıyor. Netleşmeyen konular sizi yorabilir. Açık konuşmanız faydalı olacaktır.

        Sevgili Teraziler, ilişkiler bu haftanın ana konusu. Mars–Plüton etkisi bağları test edebilir. Söyledikleriniz kadar söylemedikleriniz de belirleyici olacaktır.

        Sevgili Akrepler, günlük düzeniniz, iş ve sağlık konuları gündemde. Kendinizi fazla zorladığınızı fark edebilirsiniz. Kontrolü azaltmakta fayda var.

        REKLAM

        Sevgili Yaylar, aşk, yaratıcılık ve keyif aldığınız alanlar ön planda. İkili ilişkilerde ölçüyü kaçırmamaya dikkat edin.

        Sevgili Oğlaklar, ev ve aileyle ilgili konular hareketleniyor. Geçmişten gelen bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Sakin ve net bir duruş sergilemelisiniz.

        Sevgili Kovalar, iletişim trafiğiniz artıyor. Sözleriniz etkili ama zaman zaman sert olabilir. Doğru tonu yakalamaya dikkat!

        Sevgili Balıklar, maddi konular ve özdeğer teması ön plana çıkıyor. Neptün’ün burç değişimiyle birlikte sınırlar daha da netleşiyor. Kendi değerinizi bilmelisiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'yi etkisi altına alacak dondurucu soğuklar öncesi raflar boşaldı

        ABD'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı. (AA)  

        #Haftalık burç yorumları
        #Haftalık burç
        #Burç Yorumları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor