26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...

Bu hafta gökyüzü hepimizi düşünmekten çok harekete geçmeye zorluyor. Mars–Plüton kavuşumu cesur ama geri dönüşü zor adımları gündeme getiriyor; Merkür ile Venüs ise ilişkilerde söylenen her sözün altını kalın çizgilerle çiziyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…
Bu hafta daha çok ‘Ne istiyorum ve ne yapıyorum’ sorusu etrafında şekilleniyor. Neptün Koç’a geçiyor: Hayaller değil, eylem zamanı. Mars–Plüton kavuşumu güç savaşları ve radikal kararları beraberinde getiriyor. Merkür ve Venüs buluşması konuşmalar, ilişkiler ve ciddi kararları ön plana çıkıyor. Peki 26 Ocak – 1 Şubat haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.
Sevgili Koçlar, Neptün’ün burcunuza geçişiyle birlikte hedeflerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu hafta aceleyle karar almamalısınız.
Sevgili Boğalar, biraz içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi zorlamak yerine akışta kalmanız faydalı olacaktır.
Sevgili İkizler burçları, sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız ön planda. Mars–Plüton etkisiyle iletişimde denge kurmanız gerekiyor.
Sevgili Yengeçler, kariyerle ilgili konular hız kazanıyor. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ama doğru adımlar uzun vadede karşılık bulacaktır.
Sevgili Aslanlar, bakış açınız değişiyor. Eğitim, seyahat ya da yeni bir hedef gündeme gelebilir. Bu hafta cesaret kadar ölçülü olmak da önemli.
Sevgili Başaklar, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar öne çıkıyor. Netleşmeyen konular sizi yorabilir. Açık konuşmanız faydalı olacaktır.
Sevgili Teraziler, ilişkiler bu haftanın ana konusu. Mars–Plüton etkisi bağları test edebilir. Söyledikleriniz kadar söylemedikleriniz de belirleyici olacaktır.
Sevgili Akrepler, günlük düzeniniz, iş ve sağlık konuları gündemde. Kendinizi fazla zorladığınızı fark edebilirsiniz. Kontrolü azaltmakta fayda var.
Sevgili Yaylar, aşk, yaratıcılık ve keyif aldığınız alanlar ön planda. İkili ilişkilerde ölçüyü kaçırmamaya dikkat edin.
Sevgili Oğlaklar, ev ve aileyle ilgili konular hareketleniyor. Geçmişten gelen bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Sakin ve net bir duruş sergilemelisiniz.
Sevgili Kovalar, iletişim trafiğiniz artıyor. Sözleriniz etkili ama zaman zaman sert olabilir. Doğru tonu yakalamaya dikkat!
Sevgili Balıklar, maddi konular ve özdeğer teması ön plana çıkıyor. Neptün’ün burç değişimiyle birlikte sınırlar daha da netleşiyor. Kendi değerinizi bilmelisiniz.