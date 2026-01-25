Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti

        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba ile onu kurtarmak isteyen oğlu metan gazından zehirlendi; 17 yaşındaki Efe A. yaşamını yitirirken, baba Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 23:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek amacıyla içine girip, fenalaşan Seçkin A. ve onu çıkarmak için kuyuya inen oğlu Efe A. (17), metan gazından zehirlendi. Kuyudan çıkarılan Efe A., hayatını kaybederken, baba Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek amacıyla içine giren Seçkin A., metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasının durumunu fark eden Efe A., yardım etmek için kuyuya girdi ancak o da gazdan etkilenerek fenalaştı.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla baba Seçkin A. ve oğlu Efe A., kuyudan çıkarıldı.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken bilinci kapanan Efe A. ise ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturla başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baskale'de domuz sürüsü görüntülendi

        (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde sürü halinde yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"