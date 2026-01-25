Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa karşısında ortaya koyduğu iyi mücadeleye rağmen istediği sonucu alamamış ve sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler, bu zorlu karşılaşmadan yalnızca iki gün sonra ligde Göztepe karşısına çıktı. Ligin tek namağlup takımı olan Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, yoğun fikstürün de etkisiyle bazı değişikliklere gitti. Sağ bekte Yiğit Efe’ye şans veren İtalyan teknik adam; Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ı kulübede başlattı. İleri uçta Talisca görev alırken, orta sahada Guendouzi tercih edildi.

Karşılaşma beklendiğinden çok daha gergin başladı. Henüz ilk 5 dakikada hakem Cihan Aydın’ın iki takıma da sarı kart göstermesi, maçın tansiyonunu özetliyordu. 16. dakikada ise Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba sahneye çıktı ve bir kez daha asist yaparak Nene’ye golü attırdı. Sarı-Lacivertliler öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 24. dakikada gelen Göztepe golünde, topu kaptıran Yiğit Efe’nin hatası belirleyici oldu. Genç oyuncu, atağın devamında da Janderson’u kaçırınca Brezilyalı futbolcu beraberliği sağladı.

Fenerbahçe adına ilk yarının en büyük olumsuzluğu, Yiğit Efe'nin sağ bek performansıydı. 21 yaşındaki futbolcu hücumda neredeyse hiç katkı veremezken savunmada da bariz hatalar yaptı. Buna karşın Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikada yüzde 82 oranında topa sahip oldu ve 1.21'lik gol beklentisi üretti. Ancak bu istatistikler skora yansımadı. Tedesco, ikinci yarıya Yiğit Efe–Mert Müldür değişikliğiyle başladı. Oyunun tıkandığını gören İtalyan teknik adam, 57. dakikada Jhon Duran hamlesini yaptı. Ardından Kerem Aktürkoğlu ile farklı bir çözüm arayışına girilse de Fenerbahçe aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.