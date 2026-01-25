Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Haberturk.com'dan Özer Çak mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 25.01.2026 - 23:36 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa karşısında ortaya koyduğu iyi mücadeleye rağmen istediği sonucu alamamış ve sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler, bu zorlu karşılaşmadan yalnızca iki gün sonra ligde Göztepe karşısına çıktı. Ligin tek namağlup takımı olan Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, yoğun fikstürün de etkisiyle bazı değişikliklere gitti. Sağ bekte Yiğit Efe’ye şans veren İtalyan teknik adam; Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ı kulübede başlattı. İleri uçta Talisca görev alırken, orta sahada Guendouzi tercih edildi.

        Karşılaşma beklendiğinden çok daha gergin başladı. Henüz ilk 5 dakikada hakem Cihan Aydın’ın iki takıma da sarı kart göstermesi, maçın tansiyonunu özetliyordu. 16. dakikada ise Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba sahneye çıktı ve bir kez daha asist yaparak Nene’ye golü attırdı. Sarı-Lacivertliler öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 24. dakikada gelen Göztepe golünde, topu kaptıran Yiğit Efe’nin hatası belirleyici oldu. Genç oyuncu, atağın devamında da Janderson’u kaçırınca Brezilyalı futbolcu beraberliği sağladı.

        REKLAM

        Fenerbahçe adına ilk yarının en büyük olumsuzluğu, Yiğit Efe’nin sağ bek performansıydı. 21 yaşındaki futbolcu hücumda neredeyse hiç katkı veremezken savunmada da bariz hatalar yaptı. Buna karşın Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikada yüzde 82 oranında topa sahip oldu ve 1.21’lik gol beklentisi üretti. Ancak bu istatistikler skora yansımadı.

        Tedesco, ikinci yarıya Yiğit Efe–Mert Müldür değişikliğiyle başladı. Oyunun tıkandığını gören İtalyan teknik adam, 57. dakikada Jhon Duran hamlesini yaptı. Ardından Kerem Aktürkoğlu ile farklı bir çözüm arayışına girilse de Fenerbahçe aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

        Yazının başında da vurguladığım gibi Fenerbahçe, çok zor ve mücadele gücü yüksek bir Avrupa maçının hemen ardından Süper Lig’in en dirençli ekiplerinden biriyle karşı karşıya geldi. Kâğıt üzerinde maçın rakamları Fenerbahçe lehineydi: yüzde 82 topa sahip olma, 2.13 gol beklentisi ve rakip ceza sahasında 36 kez topla buluşma. Ancak skor tabelasına yansımadıktan sonra bu verilerin sahadaki karşılığı sınırlı kalıyor. Bu kadar oyuna hükmedilen bir maçta bitiriciliğin bu denli tıkanması kabul edilebilir değil.

        Bir parantez de Tedesco’nun sağ bek tercihine açmak gerekiyor. Yiğit Efe’nin kaptırdığı top sonrası geri dönememesi, ardından adamını kaçırarak golün gelmesine engel olamaması, bu mevkide henüz yeterli potansiyeli olmadığını net biçimde gösterdi. Tedesco’nun maç sonu yaptığı “Hatalar olabilir. Biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım, Yiğit değil” açıklamasına katılmamak zor. Fenerbahçe’nin yediği gol, bugün bireysel bir hatadan çok teknik direktörün tercihi olarak hanesine yazıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizleyerek vatandaşların yolunu açtı. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"