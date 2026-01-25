16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Giriş: 25.01.2026 - 23:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:13
Adana'nın Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmaların gece saatlerinde de süreceği öğrenildi.
*Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ