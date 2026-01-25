Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu

Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 50 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre uzun süredir enkazı arayan sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi, son çalışmalarında sonar taramasında bu kez de uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar bulundu.

30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan THY ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 tipi uçağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 42 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor. Sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parça tespit etmişti. Kuru ve ekibinin 4'üncü kez yaptığı arama tarama faaliyetlerinde söz konusu yerde uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş halde parçalar tespit etti. Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi’nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.