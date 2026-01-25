Devrim Yakut: 'Hayriye', gelenekleri silah gibi kullanıyor

Devrim Yakut...

Popüler kültürün dayattığı tek tipleşmeye karşı, kendi olmayı başaran nadir sanatçılardan. Ekranda makyajsız, en doğal haliyle görünmekten çekinmeyen, yaş almanın getirdiği güzelliği zarafetle taşıyan bir duruşa sahip.

Devrim Yakut'u izlerken sadece bir hikâye dinlemezsiniz; aynı zamanda insan ruhunun ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu da keşfedersiniz.

Hem trajediyi hem de komediyi aynı yüz hattında bu kadar dengeli taşıyabilen oyuncu sayısı gerçekten azdır.

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de 'Hayriye’yi canlandıran Devrim Yakut, Habertürk'e verdiği röportajda milyonlarca kez izlenen o 'Sarsılmaz otorite' bakışlarının sırrından, Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan gelen sarsılmaz disiplinine kadar her şeyi konuştuk. "Hayriye geleneksel değil, gelenekleri silah olarak kullanan bir yararcı" diyen Devrim Yakut, hem kariyer yolculuğunu hem de yazarlık serüvenini tüm içtenliğiyle paylaştı.

♦ Bugüne kadar çok farklı kadın figürlerine hayat verdiniz. Bir senaryoyu okurken sizi o karaktere “Evet" dedirten en temel duygu ya da detay nedir?

Benim yaş grubumdaki özellikle kadın oyunculara ne yazık ki pek derinlikli roller gelmiyor. Hikâyenin ilerleyen aşamalarında tekrara düşmemek ve monotonlaşmamak için karakterin bir hedefi olup olmadığına bakarım ve tabi ki hikâyenin geneline, işi kimin yaptığına ve oyun arkadaşlarıma… "HİNLİĞİ VE ZEKÂSI VARDI" ♦ Senaryoyu ilk okuduğunuzda ‘Hayriye’nin en çok hangi özelikleri sizi heyecanlandırdı? 'Hayriye’yi en iyi şekilde yansıtabilme adına özel bir gözlem yaptınız mı veya karakterin dünyasına girmek için set öncesinde edindiğiniz yeni bir alışkanlık oldu mu? 'Hayriye', hikâyenin kötü tarafında olan bir rol olduğu için ilgimi çekti. Daha önce oynamadığım türden bir fesatlığı, hinliği ve zekâsı vardı. Bu yönleri ilgimi çekti. Yaşım gereği ne yazık ki 'Hayriye' gibi o kadar çok insanla karşılaştım ki ayrıca bir çalışma yapmam gerekmedi:)) REKLAM ♦ ‘Hayriye’ ile en çok benzeyen taraflarınız nelerdir? Ben zekâsı pratik çalışan çözüm odaklı biriyimdir. 'Hayriye' de öyle. Onunla Allah'tan tek benzer yönümüz bu.:) ♦ ‘Hayriye’nin tek bir bakışıyla tüm odayı susturduğu sahneler YouTube’da kısa videolar olarak milyonlarca kez izleniyor. O "sarsılmaz otorite" bakışını aynada mı çalıştınız, yoksa karakterin o anki öfkesi mi bunu doğurdu? Bize hocalarımız aynada rol çalışmanın en büyük hata olduğunu öğrettiler. Ben de bu öğretiye ne demek istediklerini yıllar içinde idrak ettiğimden hep sadık kaldım. Ayna oyuncu için sadece saç, makyaj için gerekli. Nasıl göründüğünle çok ilgilenirsen izleyicileri kendinden uzaklaştırırsın. Ben kendimi hep yazılanın içine bırakmayı tercih eden bir oyuncu olmaya çalıştım.

♦ ‘Hayriye', modern dünyanın neresinde duruyor? Geleneklere bu kadar bağlı bir kadının, teknolojinin ve değişimin bu kadar hızlı olduğu bir çağda tutunma çabası trajik mi yoksa komik mi? Bence 'Hayriye', geleneklere bağlı bir kadın değil... Gelenekleri işine yaradığında bir silah gibi kullanıyor. Onun için her şey işine ve çıkarına nasıl geliyorsa öyle şekilleniyor. Dolayısıyla onun tutunma çabasını trajik ya da komik değil yararcı buluyorum. REKLAM "HAYATA TEŞEKKÜR DOLUYUM" ♦ ‘Rüya Gibi’nin adı gibi, sizin kariyerinizde "Rüya gibiydi" diye hatırladığınız, unutamadığınız o ilk büyük kırılma anı hangisiydi? İstanbul’a gelişimin ikinci yılında 'Düğün Dernek' vizyona girdikten sonra olanlar… Ben önce dizilerle değil de filmlerle bilinen bir oyuncu oldum. Hayata teşekkür doluyum ♦ Dinginliğinizi ve enerjinizi korumak için sığındığınız güvenli limanlarınız nelerdir? Evim, ailem ve dostlar. ♦ Eşinizle aynı dizide rol alıyorsunuz, çekimler nasıl geçiyor? Ortak sahneniz oldu mu? Aynı dizide oynayıp hiç karşılaşmadığım oyunculardan biri Alper... Bu aslında bize iyi de geliyor. Karşılıklı oynamak ikimizin de pek hayali değil. ♦ Ankara Devlet Tiyatrosu gibi çok köklü bir disiplinden geliyorsunuz. İstanbul’un ve popüler kültürün içine girdiğinizde, o 'Ankara disiplini' sizin için bir zırh mı oldu yoksa bazen esnemenize engel olan bir ağırlık mı?