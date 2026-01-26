Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısı öncesinde AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı

        Giriş: 26.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:01
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

        AA'da yer alan habere göre Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

        Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

