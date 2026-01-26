İspanya'da yakalanan 10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!

Geçtiğimiz günlerde İspanya’da bir tuz gemisinde yakalanan yaklaşık 10 tonluk uyuşturucunun arka planından Bataklık operasyonu baş şüphelisi Çetin Gören çıkmıştı. Devasa uyuşturucu sevkiyatını perdelemek amacıyla kokain yüklü gemiyi başkasının üzerine yaptıkları iddia edilmiş, mürettebattan, geminin koordinatına kadar hepsini organize edip 10 tonluk uyuşturucuyu belirledikleri adrese ulaştırmayı amaçladıkları ileri sürülmüştü.

Çetin Gören tutuklanmadan önce savcılıkta verdiği ifadesine Habertürk ulaştı. Oto kiralama danışmanlığı yaptığını ve aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu belirterek herhangi bir suç işlemediğini vurgulayan Gören, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini kaydetti.

ÇEVRESİNDE GEMİCİLER VAR ANCAK TİCARİ İLİŞKİSİ YOK

Kendisine sorulan Engin Çavuş, Libyalı Süleyman Madi, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Hasan Can isimli kişileri tanıdığını söyleyerek, “Engin Çavuş 2018 yılından beri arkadaşım olur kendisiyle hiçbir ticari ilişkim olmadı. Mehmet Murat Buldanlıoğlu’nu da 2018 yılından beridir tanırım. Kendisi Nejat Daş'ın yanında çalışmaktaydı, gemicilik işiyle uğraşır, kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim olmamıştır.” dedi.

REKLAM ŞÜPHELİLERİN BİR KISMIYLA BORÇ YÜZÜNDEN TANIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ Çetin Gören’in iddiasına göre Süleyman Madi zaman zaman farklı insanlarla Zorlu Center’da Gören’i buluşturuyor ve kendisine borcu olduğunu iddia ediyordu, “Daha sonra 9. ayda Süleyman Madi isimli şahıs Semra Almassri ve Ahmed Almassri Zorlu Center'a getirip bizi buluşturdu. Süleyman Madi bu şahısları da dolandırmış yine aynı şekilde bu şahıslara benim ona borcum olduğunu Süleyman'a olan alacaklarını benden almalarını söylemesi üzerine ben de Almassri çiftine bu şahsın dolandırıcı olduğunu bende herhangi bir alacağının olmadığın söyledim, daha sonra kalkıp gittiler, bir daha Almassri çiftini görmedim” dedi. “AZRA-C İSİMLİ GEMİYİ BİLİYORUM, UNITED-S İSİMLİ GEMİYİ DUYMADIM” Sonraki süreçte Süleyman Madi’nin kendisinden gemiyle alakalı sürekli para istediğini söyleyerek, “Ben de kendisine parayı gönderiyordum. Benim Hasan Can’dan öğrendiğim kadarıyla Hasan AZRA-C isimli gemiyi Süleyman Madi’ye satmış, UNİTED-S isimli gemiyi ise kesinlikle bilmiyorum. Ancak bu duyduklarım dedikodudan ibarettir, ben herhangi bir şeye şahit olmadım” şeklinde konuştu. “GEÇİNMEK İÇİN MALVARLIĞIMI SATTIM İLLEGAL İŞE BULAŞMADIM” İfadesinin devamında da, 7-8 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini söyleyen Çetin Gören, “Geçmişimde hata yapmış olabilirim ancak ben bunun cezasını çektim. Temelli olarak Türkiye'ye yerleştim ve yatırımlarımı Türkiye'ye yaptım. Geçmişim sıkıntılı olduğu için ve Bataklık operasyonunda alındığım için bu dosyada ismim geçtiğini düşünüyorum. Ben bir şekilde geçinmeye çalışıyorum ancak hiçbir şekilde illegal bir işe bulaşmadım. Geçinmek amacıyla bir sürü mal varlığımı sattım. Daha sonra ismimi haberlerde gördüm ve ben kaçmadım, suçlu olsaydım kaçmayı tercih ederdim. Bu konuda kolluk kuvvetlerine gerekli yardımları gösterdim” dedi.

