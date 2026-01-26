Habertürk
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası: Avrupalılar ve Trump arasında ipler koptu mu?

        Giriş: 26 Ocak 2026 - 13:07 Güncelleme: 26 Ocak 2026 - 13:25

        ABD Başkanı Trump ve Avrupalı liderler başta olmak üzere birçok dünya lideri Davos'ta bir araya geldi. Kanada'nın dünya sisteminin çöktüğüne dair eleştirisi Davos'a damga vururken, Trump Grönland'ı istediği vurgusunu yineledi. Fransa, zorbalara boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Zirve'ye damga vuran bir diğer gelişme, Trump'ın hedefindeki ülkelerin Çin'e yakınlaşma sinyalleri oldu. Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı.

