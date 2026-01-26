Galatasaray transferde frene bastı!
Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına geçici olarak ara verdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının biteceği 28 Ocak sonrası yeniden harekete geçmeyi planlarken, orta saha dışındaki hamleler için teknik heyetin kararını bekliyor. Orta sahada öncelik Pape Gueye ve Raphael Onyedika olurken, Gueye'nin artan bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerin 28 Ocak sonrasına bırakılması planlanıyor.
Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamlamasının ardından transfer planlamasında frene bastı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sona ereceği 28 Ocak sonrasında yeniden harekete geçecek.
Yönetim orta saha haricindeki olası hamleler için ise teknik ekibin vereceği kararı beklemeye aldı. Orta saha transferinde ilk planına geri dönen Galatasaray’da, daha önce 28 Ocak tarihini bekleme düşüncesi Süper Kupa yenilgisi sonrası rafa kaldırılmış, Lang ve Asprilla transferleriyle kadro güçlendirilmişti.
Bu hamlelerin ardından Cim-Bom, yeniden bekleme sürecine girerek gözünü Avrupa piyasasına çevirdi. Trabzonspor’un Oulai transferine onay vermemesi sonrası alternatif planları masaya yatıran sarı-kırmızılılar, 28 Ocak sonrası oluşacak tabloya göre karar verecek.
Galatasaray'ın listesinin başında Villarreal'den Pape Gueye yer alırken Club Brugge'den Raphael Onyedika da listede yer alıyor.
Okan Buruk mevcut listedeki isimler arasında en çok Senegal'i Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıyan golü de kaydeden Pape Gueye'yi beğeniyor.
Villarreal söz konusu turnuva öncesinde 20-25 milyon Euro arasında bir değer biçerken turnuva performansıyla artık 40 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray ise bu rakamı aşağı çekmek için 28'inden sonra masaya oturacak.