Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Aktaş daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Verdiği ifadeler yeterli görülen Aktaş 4 haziranda ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş’ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyım olarak atanmıştı.
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediye başkanlarının arasında olduğu 40'ı tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor. Dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonlarında görülecek ve 1 ay sürecek. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ocak 2025 tarihinde tamamlanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanlarının arasında olduğu 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında dava açmıştı. Bu soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ise dosyası ayrılmıştı. İddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alıyor.
AKTAŞ’IN 704 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak sonrasında serbest kalan Aziz İhsan Aktaş, İddianamede suç örgütü lideri konumunda. 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapsi isteniyor.
RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi isteniyor.
AVCILAR, ESENYURT, SEYHAN, CEYHAN, ADANA VE ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLARI
İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.
Fotoğraf: AA