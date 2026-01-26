Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor

        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediye başkanlarının arasında olduğu 40'ı tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor. Dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonlarında görülecek ve 1 ay sürecek. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 26.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ocak 2025 tarihinde tamamlanmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan’ın görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanlarının arasında olduğu 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında dava açmıştı. Bu soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ise dosyası ayrılmıştı. İddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alıyor.

        REKLAM

        AKTAŞ’IN 704 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak sonrasında serbest kalan Aziz İhsan Aktaş, İddianamede suç örgütü lideri konumunda. 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapsi isteniyor.

        RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi isteniyor.

        AVCILAR, ESENYURT, SEYHAN, CEYHAN, ADANA VE ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLARI

        İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

        ÖRGÜT LİDERİ OLARAK 6 AY TUTUKLU KALDI

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Aktaş daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Verdiği ifadeler yeterli görülen Aktaş 4 haziranda ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş’ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyım olarak atanmıştı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baskale'de domuz sürüsü görüntülendi

        (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde sürü halinde yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi