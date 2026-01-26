Altın, artan jeopolitik belirsizlikler karşısında yatırımcıların güvenli liman varlığına yönelmesi nedeniyle haftaya rekorla başladı.

GRAM ALTIN 7 BİNİ ÇEYREK ALTIN 11 BİN 500 LİRAYI AŞTI

Altın, ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 7 bin 79 TL'den işlem görürken çeyrek altın 11 bin 574 TL, yarım altın 23 bin 145 TL Cumhuriyet altını ise 46 bin 146 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞÜN ONSU REKOR TAZELEDİ

Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 4,57 artışla 108,60 doları görerek rekor kırdı. Spot paladyum ise yüzde 3,2 yükselişle 2.074,40 dolara çıktı.

HSBC Securities (USA) Inc., geçen hafta yayımladığı "Altın Görünümü" raporunda ons altının 2026 yılının ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken 2027 yılı için de daha önce 3.950 dolar olan tahminini 4 bin 625 dolara çıkardı.

