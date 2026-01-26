Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 18° Ankara Kısmen Güneşli 12° İzmir Yağmurlu 19° Antalya Yağmurlu 14° Trabzon Kısmen Güneşli 14° Bursa Bulutlu 16° Adana Güneşli 18° Diyarbakır Güneşli 4° Gaziantep Güneşli 8° Ağrı Kısmen Güneşli -7°

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.