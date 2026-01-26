Habertürk
        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Türkiye'nin güney kesimlerinde lodos da etkili olacak. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Burdur ve Antalya çevrelerinde etkili olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 07:16 Güncelleme: 26.01.2026 - 07:16
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Yağmurlu 19°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Bulutlu 16°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -7°

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde(50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

