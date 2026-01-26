2026 yılında genç girişimci teşviki ne kadar?

Kendi işini kuran gençleri desteklemek amacıyla 2016 yılından beri vergi teşviki, 2018 yılından beri de prim teşviki uygulanıyordu. Genç girişimcilerin kendi işini kurduğu ilk 12 ayda asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigorta primleri hazineden karşılanıyordu.

Asgari ücret üzerinden aylık 4/b sigorta primi 2026 yılında (brüt asgari ücretin yüzde 35,75’i oranında olmak üzere) 11.791,71 TL’yi buluyor. 2018 yılından beri genç girişimcilerin sigorta primi 12 ay boyunca hazine tarafından karşılanıyordu. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla genç girişimcilere uygulanan prim teşviki uygulamasına son verildi. Uygulama devam etseydi genç girişimciler 2026 yılında 141.500 TL prim teşvikinden faydalanacaktı.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genç girişimci prim teşvikine ilişkin 81. Maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılırken, herhangi bir geçiş hükmü konulmadı. Bu nedenle, ocak ayından itibaren 12 aylık yararlanma süresi henüz dolmamış genç girişimcilerin prim teşviki de sona erecek. Bu kişiler en son aralık ayı için prim teşvikinden yararlanacaklar. Ocak ve sonraki ayların primlerini kendileri ödeyecek.

Prim teşvikinin kaldırılmasının 2026 yılındaki mali etkisi 11,7 milyar TL olarak hesaplandı. Uygulamaya bu şekilde aniden son verilmesi, 12 aylık süreyi doldurmamış genç girişimciler açısından doğru olmamıştır. Devletin söz konusu genç girişimcilere taahhüdü yarım kalmıştır. 2026 YILINDA 400 BİN LİRAYA KADAR KAZANÇLARI VERGİDEN İSTİSNA Genç girişimcilerin üç yıl süreyle gelirlerinin bir kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Vergiden istisna tutulan kazanç tutarı 2016 yılından 2022 yılına kadar 75.000 TL olarak sabit tutuldu. 2023 yılından itibaren ise vergi istisnası uygulanan yıllık kazanç tutarı, o yılın kazançları için uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine eşitlendi. O tarihten beri istisna kapsamındaki kazanç tutarı her yıl gelir vergisi dilimine paralel artıyor. 2025 yılında elde edilen kazançlar için 2026 yılında vergi ödenmesi gerekiyor. Genç girişimcilerin geçen yıl elde ettikleri kazançlarının 330 bin liraya kadar kısmı vergiden istisna tutulacak. Böylece geçen yılki kazançlarından dolayı 58.100 lira vergi ödemekten kurtulacaklar. Genç girişimcilerin 2026 yılında ise 400 bin liraya kadar olan kazançları vergiden istisna tutulacak. Bu kazançlar için gelecek yıl 70.500 TL vergi ödemekten kurtulacaklar.

VERGİ TEŞVİKİ 2016 YILINDAKİ GİBİ OLSAYDI GENÇ GİRİŞİMCİNİN KAZANCI EN AZ 1,7 MİLYON TL OLACAKTI 2016 yılında vergi diliminde en üst tarife 69 bin TL olarak uygulandı. Buna göre, 75 bin lira olan vergiden istisna tutulan genç girişimci kazancı 2016 yılında en üst tarifedeki kazancın yüzde 8,69 üzerinde belirlendi. En üst vergi dilimi tarifesi 2025 yılında 4 milyon 300 bin TL olurken, 2026 yılında ise 5 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Fazlasını bir kenara bırakalım, genç girişimcilerin kazançlarına uygulanacak vergi istisnası en üst tarife tutarında olsaydı 2025 yılı kazançları için 1 milyon 410 bin TL'ye kadar, 2026 yılı kazançları için de 1 milyon 737 bin 500 TL'ye kadar vergi ödemekten kurtulacaklardı. GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANIR? Genç girişimcilere uygulanan teşvikten ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan ve mükellef olduğu tarihte 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençler yararlanabiliyor. Teşvikten yararlanabilmek için işe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmesi, girişimci gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar yararlanamıyor. Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da faaliyetin eş ya da üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması gerekiyor. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması halinde ise teşvikten yararlanmak mümkün bulunuyor.

Genç girişimcinin birden fazla ticari, zirai veya mesleki faaliyet kazancı elde etmesi durumunda, teşvik, beyan edilen gelirlerin toplamına uygulanıyor. Örneğin 2026 yılında elde edilen toplam kazanç 400 bin lirayı aşarsa, aşan tutar vergiye tabi olur. GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Genç girişimcilerin kazançlarına vergi teşviki üç yıl ile sınırlı bulunuyor. Üç yıllık süre takvim yılı olarak uygulanıyor. Örneğin faaliyete aralık ayında başlayan bir genç girişimci, o yıl sadece aralık ayında elde ettiği kazançlar için vergi istisnasından yararlanır ve bir yıllık hakkını kullanmış olur. Genç girişimci teşvikinden yararlanmak isteyenlerin bu duruma dikkat etmesi gerekir. 29 yaşını doldurmadan teşvikten yararlanmaya başlamış olmasına rağmen 3 yıllık süre dolmadan 29 yaşını geçen gençler 3 yıllık süre bitimine kadar teşvikten yararlanmaya devam ederler. ORTAK OLDUĞU KİŞİLERİN YAŞINA DA BAKILIR Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurarak faaliyette bulunulması halinde, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları koşuluyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanmaları mümkün bulunuyor. Ancak, ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da vergi teşvikinden yararlanamazlar.