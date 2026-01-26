Kış aylarında artan bel, boyun ve sırt ağrıları neden artar?
Sonbahar ve kış aylarında artan bel, boyun ve sırt ağrılarının nedeni sadece soğuk hava değil. Masa başı çalışma, yanlış duruş ve hareketsiz yaşam tarzı, omurgayı soğuk havalara karşı daha savunmasız hale getiriyor. İşte detaylar...
Basit bir eğilme hareketi, ani bir hapşırık ya da masa başında uzun süre oturmak… Soğuk havalarda bu sıradan hareketler bile bel, boyun ve sırt ağrılarının şiddetlenmesine neden olabiliyor.
SOĞUK HAVALARIN TETİKLEDİĞİ EN YAYGIN AĞRILAR
BOYUN AĞRILARI VE TUTULMALAR
Soğuk hava, özellikle boyun kaslarında spazma neden olur. Klima önünde uzun süre kalmak, açık camdan gelen rüzgâr veya terliyken soğuğa maruz kalmak boyun tutulmalarını tetikler. Masa başında uzun süre yanlış pozisyonda çalışmak bu durumu daha da ağırlaştırır. Boyun ağrıları zamanla omuzlara, kollara yayılan ağrı ve uyuşmalara yol açabilir.
BEL AĞRILARI VE BEL TUTULMASI
Bel bölgesi, soğuk havadan en çabuk etkilenen alanlardan biridir. Kasların soğukla birlikte kasılması, belde hareket kısıtlılığına ve ani tutulmalara neden olabilir. Özellikle bel fıtığı ya da disk yıpranması olan kişilerde soğuk hava, ağrı ataklarını artırır. Basit bir eğilme hareketi bile şiddetli bel ağrısını tetikleyebilir.
SIRT AĞRILARI VE KAS GERGİNLİĞİ
Soğuk havalarda sırt kasları daha çabuk sertleşir. Uzun süre masa başında oturmak, hareketsiz kalmak ve yanlış duruşlar sırt ağrılarını artırır. Kaslardaki gerginlik, kürek kemikleri arasında batma hissi ve derin ağrılar şeklinde kendini gösterebilir.
OMUZ AĞRILARI VE HAREKET KISITLILIĞI
Soğuk, omuz çevresi kas ve bağ dokularını olumsuz etkileyerek omuz ağrılarına neden olabilir. Özellikle donuk omuz, kas yırtığı veya eklem sorunları olan kişilerde soğuk havalarda omuz hareketleri daha ağrılı hale gelir. Günlük aktivitelerde zorlanma ve güç kaybı görülebilir.
KOLA VE BACAKLARA YAYILAN AĞRILAR
Omurgadaki disk problemleri, sinir sıkışmaları ve fıtıklar soğuk havalarda daha belirgin hale gelir. Bu durum, belden bacağa ya da boyundan kola yayılan ağrı, uyuşma ve karıncalanma şikâyetlerine yol açabilir. Soğuk havanın neden olduğu kas spazmları sinirler üzerindeki baskıyı artırarak şikâyetleri şiddetlendirir.
SOĞUK HAVALAR VE OMURGA SAĞLIĞI
Sonbahar aylarıyla birlikte güneşli günler yerini rüzgâr ve soğuk havalara bırakır. Bu mevsim geçişleri sadece grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarını değil, aynı zamanda bel, boyun ve sırt ağrılarını da beraberinde getirir. Özellikle omurgayla ilgili mevcut bir sorun varsa, soğuk hava şikâyetlerin artmasına neden olabilir.
MODERN YAŞAMIN OMURGAYA ETKİSİ
Günümüzde masa başı çalışma düzeni, akıllı telefon, tablet, laptop ve bilgisayar kullanımının artması, uzun süre klimaya maruz kalmak ve ağır yükler taşımak omurgayı olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdir. Yanlış duruş ve hareketsizlik zamanla omurgada yıpranmaya, kas dengesizliklerine ve kronik ağrılara yol açar.
KRONİKLEŞEN BEL, BOYUN VE SIRT AĞRILARININ NEDENLERİ
Disklerde meydana gelen yıpranma, bel ve boyun fıtıkları, omurgada kaymaya bağlı sinir sıkışmaları kronik bel, boyun ve sırt ağrılarının en sık nedenleri arasındadır. Bazı kişilerde bu şikâyetler ilaç ve kısa süreli dinlenmeyle geçerken, birçok kişide uzun dönemli ve tekrarlayıcı hale gelir.
SOĞUK HAVANIN AĞRILARI TETİKLEME NEDENİ
Sıcak havalarda kaslar daha gevşek olduğu için omurga hareketleri daha rahat gerçekleşir. Ancak soğuk havayla birlikte kaslarda spazm, gerginlik ve hareket kabiliyetinde azalma meydana gelir. Bu durum omurganın toleransını düşürerek ağrı, tutulma ve hareket kısıtlılığına neden olur. Klima önünde uzun süre kalmak, açık araç camından gelen rüzgâr ya da terliyken soğuğa maruz kalmak bu süreci hızlandırır.
SOĞUK HAVALARDA ORTAYA ÇIKAN YAYGIN ŞİKÂYETLER
Soğuk havalarda bel, boyun ve sırt ağrıları daha sık görülür. Bunun yanı sıra kola ve bacağa yayılan ağrılar, uyuşma, karıncalanma, sabahları tutukluk hissi ve ani ağrı atakları yaşanabilir. Bazen basit bir eğilme, ani bir hapşırık ya da günlük bir hareket bile şiddetli ağrıya neden olabilir.
OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER
Omurga sorunlarının ortaya çıkmasını veya ilerlemesini önlemek için günlük yaşamda bazı önlemler almak büyük önem taşır.
İdeal kiloda olmak, düzenli egzersiz yapmak ve hareketsiz yaşamdan kaçınmak omurgayı güçlendirir. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, masa başında dik oturmak ve ergonomik, bel destekli bir koltuk kullanmak gerekir. Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımında öne eğilmekten kaçınılmalı, omurga doğal duruşunda korunmalıdır. Ayrıca omurgayı sıcak tutmak, terliyken soğuğa çıkmamak ve klimaya doğrudan maruz kalmamak ağrı riskini azaltır.
Görsel Kaynak: shutterstock