Bu gıdalar hassas midelerin baş düşmanı! Reflü sorunu yaşayanların mutlaka kaçınması gereken 5 gıda!
Mide yanması, boğazda acı bir tat ve göğüste rahatsız edici bir baskı hissi... Reflü, günlük yaşamı zorlaştıran en yaygın sindirim problemlerinden biri. Ancak bu şikâyetlerin artmasında yalnızca stres değil, tüketilen gıdalar da büyük rol oynuyor. Uzmanların sıkça uyardığı bazı besinler, reflüyü adeta tetikleyici birer faktör. İşte detaylar!
Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen yaygın bir sindirim sorunu. Özellikle yanlış besin tercihleri, bu şikâyetleri daha da artırabiliyor. Uzmanlara göre bazı gıdalar, mide asidini tetikleyerek reflü ataklarını kaçınılmaz hale getiriyor. İşte reflü sorunu yaşayanların mutlaka uzak durması gereken o gıdalar!
DOMATES VE DOMATES BAZLI ÜRÜNLER
Domates doğal olarak asidik bir yapıya sahiptir. Domates sosları, ketçap ve salçalı yemekler mide asidini artırarak reflü semptomlarını tetikleyebilir. Çiğ ya da pişmiş fark etmeksizin, domates tüketimi hassas mideler için risk oluşturabilir.
ASİTLİ VE GAZLI İÇECEKLER
Gazlı içecekler mide basıncını artırırken, asitli yapıları mide duvarını tahriş eder. Bu içecekler, şişkinlik hissiyle birlikte yanma ve ekşime gibi belirtileri de beraberinde getirir.
KAFEİNLİ İÇECEKLER
Kahve, enerji içecekleri ve bazı gazlı içecekler kafein içerikleriyle mide asidini artırır. Sabah aç karnına içilen kahve, reflü semptomlarını daha da şiddetlendirebilir. Uzmanlar, reflü hastalarına kafeinsiz alternatifleri tercih etmelerini öneriyor.
ÇİKOLATA VE KAKAO ÜRÜNLERİ
Çikolata, içerdiği kafein benzeri maddeler ve yağ oranı nedeniyle reflüyü tetikleyebilen gıdalar arasındadır. Mide kapağını gevşeterek asidin yukarı çıkmasına zemin hazırlar. Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan çikolata, özellikle sütlü ve yoğun kakao içeren türleriyle reflü şikâyetlerini artırabilir.
YAĞLI VE KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Yağ oranı yüksek besinler, midenin boşalma süresini uzatarak asit üretimini artırır. Kızartmalar, fast food ürünleri ve ağır hamur işleri, mide kapağının gevşemesine neden olabilir.