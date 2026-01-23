Bu gıdalar hassas midelerin baş düşmanı! Reflü sorunu yaşayanların mutlaka kaçınması gereken 5 gıda!

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen yaygın bir sindirim sorunu. Özellikle yanlış besin tercihleri, bu şikâyetleri daha da artırabiliyor. Uzmanlara göre bazı gıdalar, mide asidini tetikleyerek reflü ataklarını kaçınılmaz hale getiriyor. İşte reflü sorunu yaşayanların mutlaka uzak durması gereken o gıdalar!