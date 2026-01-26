Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, ülkede protestoların ardından uygulanan internet kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Yusuf Pezeşkiyan, İran rejimi tarafından bastırılan protestolara ilişkin görüntülerin dolaşıma girmesinin ertelenmeye çalışılmasıyla hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

Babası Mesud Pezeşkiyan'ın 2024 yazında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından rejimin üst kademelerinde İran'ın internetten izole edilmesinin siyasi riskleri konusunda bir mücadele yaşanırken, Yusuf Pezeşkiyan dijital karartmanın sürdürülmesinin memnuniyetsizlik yaratacağını ve halk ile hükümet arasındaki mesafeyi daha da açacağını söyledi.

"SADECE MESELEYİ ERTELERİZ"

Telegram'da yaptığı paylaşımda, protestolardaki şiddetin görüntülerinin yayımlanmasının "er ya da geç yüzleşmek zorunda kalınacak bir gerçek" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "İnterneti kapatmak hiçbir sorunu çözmez, sadece meseleyi erteleriz" dedi.

Babasının daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Pezeşkiyan, protestoların yalnızca yabancılarla bağlantılı profesyonel eğitimli gruplar nedeniyle şiddet içerdiğini savundu; ancak şu ifadeleri de ekledi: "Bu süreçte güvenlik ve kolluk kuvvetleri hatalar yapmış olabilir ve kimse yanlışları savunmuyor. Bunların ele alınması gerekir."