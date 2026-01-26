Habertürk
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki

        İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internete getirdiği erişim engelini halen kaldırmadı. Kademeli olarak zaman zaman internete erişim sağlanırken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, internet kısıtlamasının kaldırılmasını istedi, bu yöntemle hiçbir şeyin çözülemeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 08:20 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:20
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, ülkede protestoların ardından uygulanan internet kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Yusuf Pezeşkiyan, İran rejimi tarafından bastırılan protestolara ilişkin görüntülerin dolaşıma girmesinin ertelenmeye çalışılmasıyla hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

        Babası Mesud Pezeşkiyan'ın 2024 yazında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından rejimin üst kademelerinde İran'ın internetten izole edilmesinin siyasi riskleri konusunda bir mücadele yaşanırken, Yusuf Pezeşkiyan dijital karartmanın sürdürülmesinin memnuniyetsizlik yaratacağını ve halk ile hükümet arasındaki mesafeyi daha da açacağını söyledi.

        "SADECE MESELEYİ ERTELERİZ"

        Telegram'da yaptığı paylaşımda, protestolardaki şiddetin görüntülerinin yayımlanmasının "er ya da geç yüzleşmek zorunda kalınacak bir gerçek" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "İnterneti kapatmak hiçbir sorunu çözmez, sadece meseleyi erteleriz" dedi.

        Babasının daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Pezeşkiyan, protestoların yalnızca yabancılarla bağlantılı profesyonel eğitimli gruplar nedeniyle şiddet içerdiğini savundu; ancak şu ifadeleri de ekledi: "Bu süreçte güvenlik ve kolluk kuvvetleri hatalar yapmış olabilir ve kimse yanlışları savunmuyor. Bunların ele alınması gerekir."

        İNTERNET KESİNTİSİNİN MALİYETİ 20 MİLYON DOLAR

        Guardian'da yer alan habere göre, İranlı gazeteciler, internet kısıtlamasının güvenli olup olmadığı konusunda hükümette görüş ayrılığı yaşandığını aktarıyor. Cumhurbaşkanı ve İletişim Bakanı Sattar Haşemi bu adıma destek verirken, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani buna karşı çıkıyor.

        İran Bilgisayar Ticaret Organizasyonu, internet kesintisinin ülkeye günlük 20 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

        6 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Öte yandan ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiğini duyurdu.

        HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 283 kişi gözaltına alındı.

