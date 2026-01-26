Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!

        Bursa'da, otomobilin ağaca çarptığı, 24 yaşındaki Sena Arslan ile 23 yaşındaki Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan 28 yaşındaki sürücü Selahattin Yiğit, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, "Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi" diyen sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da yürek yakan kaza, 20 Ocak’ta saat 01.30 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi.

        Sena Arslan, 24 yaşında hayata veda etti.
        Sena Arslan, 24 yaşında hayata veda etti.

        YOLUN KENARINDAKİ AĞACA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre İnegöl yönüne giderken Selahattin Yiğit’in (28) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Şilan Kızılveren, 23 yaşında hayatını kaybetti.
        Şilan Kızılveren, 23 yaşında hayatını kaybetti.

        İKİ GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin sürücü Selahattin Yiğit ile Onur C. (25) yaralandı.

        EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

        Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yiğit’in 1.44 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu belirlendi.

        4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        İNEGÖL'DE TOPRAĞA VERİLDİLER

        Arslan ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Kızılveren, İnegöl’de toprağa verildi.

        "KAZA KONTROLÜM DIŞINDA OLDU"

        Tedavisi tamamlanan Selahattin Yiğit gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinde, “O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi” dediği öğrenilen Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayğaralar suç örgütüne operasyon; 15 şüpheli yakalandı

        Bayğaralar suç örgütüne operasyon; 15 şüpheli yakalandı

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!