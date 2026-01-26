Bursa'da yürek yakan kaza, 20 Ocak’ta saat 01.30 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi.

Sena Arslan, 24 yaşında hayata veda etti.

YOLUN KENARINDAKİ AĞACA ÇARPTI

DHA'daki habere göre İnegöl yönüne giderken Selahattin Yiğit’in (28) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şilan Kızılveren, 23 yaşında hayatını kaybetti.

İKİ GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin sürücü Selahattin Yiğit ile Onur C. (25) yaralandı.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yiğit’in 1.44 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu belirlendi.

4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

İNEGÖL'DE TOPRAĞA VERİLDİLER

Arslan ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Kızılveren, İnegöl’de toprağa verildi.

"KAZA KONTROLÜM DIŞINDA OLDU"

Tedavisi tamamlanan Selahattin Yiğit gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, “O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi” dediği öğrenilen Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.