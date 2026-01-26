Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar! | Son dakika haberleri

        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!

        Adana'da iki kardeş, kapısını kırdıkları dairenin zeminine delik açarak bir depoya girdi. Girdikleri depodan 148 bisiklet çalan şüpheler ise kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Şüpheliler ise birbirini suçladı

        Giriş: 26.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:51
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        Adana'da kapısını kırdıkları dairenin zeminine açtıkları delikten, alt kattaki depoya ulaşan Şahin G. (40) ile kardeşi Mehmet G. (38), montajı yapılmamış 1 milyon lira değerindeki 148 bisikleti çaldı.

        DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, yakalandı. İfadesinde “Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi" diyen Şahin G. ile "Ağabeyim planladı" ifadelerini kullanan Mehmet G., tutuklandı.

        Olay, 13 Ocak’ta, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’ndeki depoda meydana geldi. Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A.’nın deposunda çalışan işçi, montajı yapılmamış bisikletlerin bekletildiği odanın tavanındaki deliği fark etti. Yapılan sayımda depodaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 148 bisikletin eksik olduğu tespit edildi.

        Mehmet Emin A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Polis ekipleri, önceki ay cezaevinden çıktığı belirlenen Şahin G. ile kardeşi Mehmet G.’nin deponun yanındaki binada, kapısını kırarak girdikleri daireden depoya ulaştığını saptadı. Bu tespitlerle polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskında yakaladı. Evdeki aramada bisikletler bulunamadı.

        Şahin G. ifadesinde, "Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik" derken, Mehmet G. ise "Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık" savunmasını yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G. ile Mehmet G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

