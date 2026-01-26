Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, ICE ekiplerince vurulan iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, ICE ekiplerince vurulan iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu

        ABD Başkanı Trump, Minneapolis kentinde gözaltına alınmaya çalışılırken vurulan iki kişinin hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tuttu. Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerin ICE ile işbirliği yapmayı reddederek operasyonları engellediğini ve bu durumun tehlikeli ortam yarattığını savunan Trump, "Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:59
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulan iki kişinin hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tuttu.

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

        Eski Başkan Joe Biden döneminde suça karışmış on binlerce düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini öne süren Trump, göreve geldikten sonra büyük çaplı sınır dışı etme operasyonları başlattığını ve bu uygulamaların Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde sorunsuz ilerlediğini belirtti.

        Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerin ICE ile işbirliği yapmayı reddederek operasyonları engellediğini ve bu durumun tehlikeli ortam yarattığını savunan Trump, "Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti." görüşünü paylaştı.

        DEMOKRATLARA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

        Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey başta olmak üzere Demokrat yetkililere seslenen Trump, "Bölünme, kaos ve şiddetin ateşini körüklemek yerine, ulusumuzun yasalarını uygulamak için Trump yönetimi ile resmen işbirliği yapın." ifadesini kullandı.

        Eyalet hapishanelerinde tutulan tüm suç işlemiş düzensiz göçmenlerin, aktif arama emri bulunan kişilerle derhal sınır dışı edilmek üzere federal makamlara teslimini isteyen Trump, yerel güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve gözaltına alınması konusunda federal kolluk kuvvetlerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

        Trump, ayrıca ABD Kongresine "tüm bu sorunların kaynağı olan sığınak şehirleri" sonlandıracak yasayı geçirme çağrısı yaparak, "Amerikan şehirleri, sadece yasa düzeyine uyan vatandaşlar için güvenli sığınaklar olmalı, ülkemizin kanunlarını ihlal eden yasa dışı göçmen suçlular için değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Olay

        Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

        Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti. O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

        Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

        Waltz'tan Trump'a: Kolluk kuvvetlerini buradan çek

        ABD'de Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde Alex Jeffrey Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülmesinin ardından Başkan Donald Trump'a 3 bin federal kolluk görevlisini bölgeden geri çekmesi çağrısında bulundu.

        Walz, basın toplantısında Pretti'nin ICE ekiplerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

        Pretti'nin sevilen, başarılı bir yoğun bakım hemşiresi olduğuna, suç kaydı bulunmadığına işaret eden Walz, ABD'lilere seslenerek "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi.

        Walz, olay anına ilişkin videoları hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Ne gördüğünüzü biliyorsunuz. Dünyanın ve bu ülkedeki en güçlü insanların, ABD Başkanı (Trump), ABD Başkan Yardımcısı (JD Vance), (Gümrük ve Sınır Koruma Komutanı) Gregory Bovino ve (İç Güvenlik Bakanı) Kristi Noem baktığınız şeyi size anlattı. Bunun yerli bir terörist, çılgın bir kişi olduğunu, çok sayıda güvenlik gücünü öldürme niyetiyle koştuğunu anlatarak olayın olmasından birkaç dakika sonra ismini lekelediler ve suç mahallini kapattılar, kanıtları ortadan kaldırdılar, mahkeme kararına karşı geldiler ve kimsenin bakmasına izin vermediler."

        Walz, bu durumun, "bir ABD vatandaşını karalama kampanyası olduğu" konusunda hemfikir olmaları gerektiğini ifade ederek, Trump'ın gece geç saatlerde klavye arkasında bir hemşirenin adını lekelediğini ve bunun "alçakça" olduğunu söyledi.

        "Başkan Trump, buna son verebilirsiniz." diyen Walz, barışa ve hukuki düzene inandıklarını vurguladı.

        Walz, "Donald Trump'ın bu eğitimsiz 3 bin görevliyi, bir kişiyi daha öldürmeden önce Minnesota'dan çekmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin kendisine gönderdiği ve "hukukun üstünlüğünü sağlaması" çağrısında bulunduğu mektubuna ilişkin Walz, "Adalet Bakanı'na profesyonel bir tavsiye vermek isterim. Hala bekleyen 2 milyon Epstein dosyası var. Gidin onlar üzerinde çalışın." diye konuştu.

