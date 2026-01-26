Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G. (17), bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. (19) ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti.

YEMEK BAHANESİYLE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

DHA'daki habere göre bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti.

ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİLER

Yanındaki H.A.D. (17) ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın (22) taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

TAKSİDE DARP EDİP O ANLARI KAYDETTİLER

Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darp etti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darp ettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.