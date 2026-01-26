Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
Adana'da, 19 yaşındaki Miraç Taylan A., çevrim içi oyunda tanışıp, küfürleştiği lise öğrencisi 17 yaşındaki R.G'yi, yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırıp, yanındaki 17 yaşındaki H.A.D. ve 22 yaşındaki Yiğit A. ile alıkoyarak taksi ile boş bir araziye götürdü. Arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darp ederken, Miraç Taylan A. da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan R.G.'nin şikayeti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G. (17), bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. (19) ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti.
YEMEK BAHANESİYLE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI
DHA'daki habere göre bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti.
ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİLER
Yanındaki H.A.D. (17) ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın (22) taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.
TAKSİDE DARP EDİP O ANLARI KAYDETTİLER
Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darp etti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darp ettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı.
ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.