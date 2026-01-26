Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!

        Adana'da, 19 yaşındaki Miraç Taylan A., çevrim içi oyunda tanışıp, küfürleştiği lise öğrencisi 17 yaşındaki R.G'yi, yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırıp, yanındaki 17 yaşındaki H.A.D. ve 22 yaşındaki Yiğit A. ile alıkoyarak taksi ile boş bir araziye götürdü. Arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darp ederken, Miraç Taylan A. da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan R.G.'nin şikayeti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G. (17), bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. (19) ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti.

        YEMEK BAHANESİYLE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

        DHA'daki habere göre bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti.

        ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİLER

        Yanındaki H.A.D. (17) ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın (22) taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

        REKLAM

        TAKSİDE DARP EDİP O ANLARI KAYDETTİLER

        Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darp etti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darp ettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

        ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokak ortasında öldürdü!

        (DHA) İzmir'in Menemen ilçesinde, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Lokman Etken tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; kaçan şüpheli aynı gün yakalanarak tutuklanırken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?