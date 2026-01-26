Habertürk
Habertürk
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı | SON DAKİKA HABERİ

        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan üroloji kliniği asistan hekimleri, Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında, mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:54
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde görevli asistan hekimler tarafından hazırlanan şikayet dilekçelerinde, klinikte aynı zamanda öğretim üyesi olan Doç. Dr. M.T.Ö.'nün kendilerine yönelik hakaret, tehdit, baskı, eğitim hakkının engellenmesi, fiziksel temas ve taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

        KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İFADE VE TEHDİT İDDİASI

        DHA'daki habere göre asistan hekimlerin beyanlarında servis vizitleri, ameliyathane, konsey toplantıları ve klinik içi alanlarda yüksek sesle azarlama, küçük düşürücü ifadeler, tehditkar söylemler ve fiziksel temasa varan davranışlar yaşandığı ileri sürüldü.

        EĞİTİM HAKKININ ENGELLENDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

        Bazı dilekçelerde, uzmanlık eğitiminin baskı unsuru olarak kullanıldığı ve eğitim hakkının fiilen engellendiği iddialarına yer verildi.

        AŞAĞILAYICI VE MESLEKİ ONURU ZEDELEYİCİ İFADELER

        Hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a iletilen şikayet dilekçelerinde yer alan iddialara göre, bazı asistan hekimler, istekleri dışında fiziksel temasa maruz kaldıklarını, aşağılayıcı ve mesleki onuru zedeleyici ifadelerle karşılaştıklarını belirtti. Olayların bir kısmının, diğer sağlık çalışanları ve hastaların bulunduğu ortamlarda gerçekleştiği ifade edildi.

        BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

        Dilekçelerde ayrıca mesai saatlerinde görev yerinde bulunmama, kişisel işlerin asistanlara yaptırılması ve görev tanımı dışında iş yükü gibi iddialar da yer aldı. Şikayetler sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı. Üniversiteler Arası Kurul'dan ise henüz yanıt gelmediği öğrenildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
