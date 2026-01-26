İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!

İstanbul'da olay, saat 00.35 sıralarında Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi, 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OCAĞIN ÜZERİNDE TENCERE VARDI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

EVDEKİ 4 KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı belirlendi.

ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

ZEHİRLENME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

AA'da yer alan habere göre evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirlendi. Evde İGDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda, söz konusu kişilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.