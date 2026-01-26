Habertürk
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu | SON DAKİKA HABERİ

        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!

        İstanbul Bağcılar'da, 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken, 1 kişiyi de ağır yaralı olarak buldu. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:40
        İstanbul'da olay, saat 00.35 sıralarında Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi, 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        OCAĞIN ÜZERİNDE TENCERE VARDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

        EVDEKİ 4 KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

        Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı belirlendi.

        ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

        ZEHİRLENME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        AA'da yer alan habere göre evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirlendi. Evde İGDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda, söz konusu kişilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

