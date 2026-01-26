Habertürk
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti | SON DAKİKA HABERİ

        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!

        Samsun'da, 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken sosyal medya hesabından polislere yönelik hakaret içerikli video paylaşan, ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan 24 yaşındaki İ.K. adlı kadın adliyeye sevk edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:42
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Samsun'un Atakum ilçesinde, dün İ.K. (24) adlı kadın sosyal medya hesabından polise yönelik küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

        "BULABİLİYORSANIZ BULUN HADİ"

        DHA'daki habere göre İ.K., paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

        "BAŞIN GÖĞE Mİ ERDİ" DEDİ

        Çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K.’nin gözaltına alınırken polislere ‘Başınız göğe erdi mi’ deyip yine küfrettiği belirtildi.

        19 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        İfadesi için emniyete götürülen ve 19 suç kaydı bulunan İ.K.'nin Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis memurlarının da şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

