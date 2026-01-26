Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurdu | Son dakika haberleri

        Annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurdu

        İstanbul Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde iki kardeşin annelerinin cenaze töreni sırasında yaşanan silahlı saldırı kanlı bitti. Kardeşi tarafından başından vurulan 53 yaşındaki Mehmet Mutlu hayatını kaybetti. Cinayetin miras yüzünden işlendiği iddia edildi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 26.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Sınır Sokak üzerinde bulunan Nef Vakfı Yusuf Ömürlü Camii avlusunda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Mutlu ailesinin cenaze töreni için camide bulunan aile fertleri, cenazenin nakil aracına konulması sırasında büyük bir şok yaşadı.

        İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (70), cami avlusunun Mesut Sokak’a bakan kısmında 53 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu’ya tabanca ile ateş etti.

        REKLAM

        BAŞINDAN VURULDU HAYATINI KAYBETTİ

        Açılan ateş sonucu Mehmet Mutlu başından vuruldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet boş kovan bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.

        FAİLİ KISA SÜREDE YAKALANDI

        Annesi Nuriye Mutlu’nun cenaze töreninde silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Mutlu, olayın ardından İlçe ekipleri tarafından yakalanarak zırhlı araçla Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin daha önceden 2 kasten yaralama, 1 tehdit ve 1 aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

        FOTOLAR: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti

        Çorum'da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti. (İHA)

        #mustafa mutlu
        #Mehmet Mutlu
        #kağıthane
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?