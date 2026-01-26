Annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurdu

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Sınır Sokak üzerinde bulunan Nef Vakfı Yusuf Ömürlü Camii avlusunda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Mutlu ailesinin cenaze töreni için camide bulunan aile fertleri, cenazenin nakil aracına konulması sırasında büyük bir şok yaşadı.

İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (70), cami avlusunun Mesut Sokak’a bakan kısmında 53 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu’ya tabanca ile ateş etti.

REKLAM

BAŞINDAN VURULDU HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Mehmet Mutlu başından vuruldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet boş kovan bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.

FAİLİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Annesi Nuriye Mutlu’nun cenaze töreninde silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Mutlu, olayın ardından İlçe ekipleri tarafından yakalanarak zırhlı araçla Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin daha önceden 2 kasten yaralama, 1 tehdit ve 1 aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.