        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar | Son dakika haberleri

        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar

        İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova (36) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada Khokimova'nın katil zanlısıyla yaklaşık bir yıl önce TikTok üzerinden tanıştığı ve kısa süre sonra sevgili oldukları belirlendi. Katil zanlısının polise verdiği ilk ifadede, "Durdona ile aramızda gönül ilişkisi vardı. Olay günü tartıştık. Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra cesedi parçaladık, poşetlere koyup valize yerleştirerek götürüp attık" dediği öğrenildi

        Giriş: 26.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:24
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Kan donduran cinayet, bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde başı olmayan bir ceset bulmasıyla ortaya çıktı.

        Khakımova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih'teki evinden çıkan Khakımova'nın Ümraniye'deki eve gittiği öğrenildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin diğer parçaları da farklı konteynerlerde bulundu. Parmak izi incelemesiyle kimliği tespit edilen cesedin Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi.

        KAMERA TAKİBİYLE HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

        Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyerek cesedi valizle taşıyan iki şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, İstanbul Havalimanı’nda Gürcistan’a kaçmak üzereyken yakalandı. Yapılan araştırmada cinayetin Ümraniye Atatürk Mahallesi’nde işlendiği, cesedin burada parçalanarak valize konulduğu ve taksiyle Şişli’ye taşınarak farklı çöp konteynerlerine atıldığı ortaya çıktı.

        “PARÇALARA AYIRDIK”

        Genç kadını bıçaklayarak öldüren kişinin sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. olduğu belirlendi. Zanlının, cinayetin ardından arkadaşını arayarak cesedi birlikte parçaladıkları tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde yer alan detaylar ise dehşete düşürdü. İddiaya göre zanlı, Khokimova’yı evine çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sırasında bıçağı alan zanlıdan kaçmaya çalışan genç kadın sırtından dört bıçak darbesi aldı. Kendini korumaya çalışırken kol ve bacaklarından da yaralandı. Zanlının ifadesinde, “Cesedi salona taşıdık ve orada parçaladık. Parçaları poşetlere koyup valize yerleştirdik” dediği öğrenildi.

        TİTTOK’TA TANIŞTILAR

        Ortaya çıkan detaylara göre Durdona Khokimova’nın üç yıl önce Özbekistan’dan Türkiye’ye geldiği ve İstanbul’da yaşamaya başladığı öğrenildi. Bir yıl önce TikTok üzerinden tanıştığı Uglı ile kısa sürede sevgili oldukları belirtildi. Uglı’nın inşaat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

        AYRILMAK İSTEDİ

        İlişkinin zamanla Uglı’nın davranışları nedeniyle sorunlu hale geldiği, Khokimova’nın ayrılmak istediği ancak zanlının bunu kabul etmediği öne sürüldü. Zaman zaman yaşanan tartışmaların komşular tarafından da duyulduğu öğrenildi. Olaydan iki gün önce ve cinayetin işlendiği gün evden kavga seslerinin geldiği, bir süre sonra seslerin kesildiği ifade edildi.

        CESEDİ DÖRT AYRI KONTEYNERE ATMIŞLAR

        Çalışmalarda kan donduran ayrıntılar çıkmaya devam etti. Şüphelinin cesedi baş, gövde ve bacaklar olmak üzere parçalara ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin çöpleri dağıtarak yaklaşık 40 dakika içinde cesedin tüm parçalarına ulaştığı öğrenildi.

        “KASABA GİDİYORUM”

        Olayla ilgili katil zanlısı Dılshod Akhrol Uglı T., ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovich K. ve Khokimova’nın evden çıkarken “kasaba gidiyorum” dediği kasap Ekrem K.’nın sorgusu sürüyor.

        EVDEN ÇIKTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre Khakımova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih'teki evinden çıkan Khakımova'nın Ümraniye'deki eve gittiği öğrenildi.

        Ufuk Özkan'a donör bulundu

        Ufuk Özkan'a donör bulundu

