        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!

        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!

        Bolu'da 8 yıl önce yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafı akıllara kazınan Ali Meşe, 93 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:05
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 8 yıl önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü fotoğraf karesiyle tanınan Ali Meşe (93) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde oturan Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı.

        Ali Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle, yanan evin önünde çekilen fotoğrafı herkesi derinden etkiledi.

        Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye’de ve dünyada gündem olan fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Ali Meşe’ye yardım yapılacağını duyurmuştu. Sonrasında Ali Meşe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu.

        ‘Ali Dede’ olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe’nin cenazesinin Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

        TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı. (DHA)    

