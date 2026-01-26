Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı!

        Beşiktaş Kulübü, Abraham'ın bonservisini aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Roma'ya 13 milyon Euro ödeneceği belirtildi. İngiliz futbolcu, kısa süre içerisinde 21 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın bonservisinin alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu için Roma'ya 13 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

        İşte o açıklama:

        "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

        REKLAM

        21 MİLYON EURO'YA ASTON VILLA'YA İMZA ATACAK

        Beşiktaş'ın 13 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Abraham, kısa süre içerisinde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olacak. Siyah-beyazlılar bu transferden 21 milyon Euro bonservis ücreti alacak. Aston Villa'dan Yasin Özcan da takas yoluyla Beşiktaş'a transfer olacak.

        Beşiktaş, Abraham için Roma'ya sezon başında 2 milyon Euro da kiralama ücreti ödemişti. Böylece İngiliz golcünün siyah-beyazlılara toplam maliyeti oyuncunun maaşı hariç 15 milyon Euro'yu buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pendik'te aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis

        Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.  (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?