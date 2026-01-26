Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı!

Beşiktaş sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın bonservisinin alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu için Roma'ya 13 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

REKLAM

21 MİLYON EURO'YA ASTON VILLA'YA İMZA ATACAK

Beşiktaş'ın 13 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Abraham, kısa süre içerisinde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olacak. Siyah-beyazlılar bu transferden 21 milyon Euro bonservis ücreti alacak. Aston Villa'dan Yasin Özcan da takas yoluyla Beşiktaş'a transfer olacak.

Beşiktaş, Abraham için Roma'ya sezon başında 2 milyon Euro da kiralama ücreti ödemişti. Böylece İngiliz golcünün siyah-beyazlılara toplam maliyeti oyuncunun maaşı hariç 15 milyon Euro'yu buldu.