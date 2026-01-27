Teşvikli yatırıma prim desteği
Teşvik belgeli yatırımlar için sigorta primi desteği sağlanacak. Destek süresi altıncı bölgede 12 yıla kadar çıkacak. Prim desteğinden yararlanacak işverenin Türkiye genelindeki iş yerlerinde prim borcunun ve 15 günden önce vadesi dolmuş vergi borcunun bulunmaması gerekiyor. Borcu olan işveren teşvikli yatırımı için prim desteğinden yararlanamayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Yatırım teşvik sisteminde geçen yıl kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30 Mayıs 2025 tarihinden sonra teşvik belgesi düzenlenen yeni yatırımlarda işçilerin tamamı, tamamlayıcı yatırımlarda ise ilave istihdam edilen işçiler için sigorta prim desteği verilecek. Destek tutarı 6’ncı bölgede gerçekleştirilen yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının tamamı, diğer bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50’si oranında olacak. Prim desteği süresi 2’nci bölgede 1 yıl, 3’üncü bölgede 2 yıl, 4’üncü bölgede 4 yıl, 5’inci bölgede 8 yıl, 6’ncı bölgede 12 yıl olacak.
SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com
2026 yılında asgari ücretli işçi için işveren payı olarak 7.184,03 TL prim alınıyor. Altıncı bölgedeki yeni yatırımlarda bu primin tamamını, diğer bölgelerde ise 3.592,01 TL’lik kısmını devlet karşılayacak.
Altıncı bölgede teşvik belgesi kapsamındaki tamamlayıcı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ise asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken işveren priminin yanı sıra işçi primi de 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden bir işçi için ödenmesi gereken toplam 13.707,46 TL tutarındaki primi devlet karşılayacak.
SGK’YA BAŞVURU GEREKMEYECEK
Sosyal Güvenlik Kurumunun konuyla ilgili genelgesi uyarınca, prim desteğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesine ilişkin tamamlama vizesinin yapıldığı iş yerleri yararlanabilecek. Gemi inşa yatırımlarında ise tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım kapsamında tescil edilecek iş yerleri yararlanacak.
Destekten yararlanacak iş yerleri ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca elektronik ortamda ve ayrıca resmi yazıyla SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Bilgiler veri tabanına kaydedilerek tanımlandıktan sonra işletmeler muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini gerekli kodu seçerek gönderebilecek. İşletmelerin prim desteğinden yararlanmak için ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmesine gerek kalmayacak.
Ancak, gemi inşa yatırımları için ayrıca iş yeri dosyasının tescili gerektiğinden, sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine başvurulması gerekecek.
İLAVE İSTİHDAM HESABI NASIL YAPILACAK?
Prim desteği komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla istihdam edilen, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut çalışanlara ilave işe alınan işçiler için sağlanacak. Gemi yatırımlarında ise geminin yapımında istihdam edilen işçilerin tamamı için destek verilecek.
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, İŞKUR kursiyerleri, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar için prim desteği verilmeyecek.
Ancak, destekten yararlanılacak dönemde mevcut istihdam sayısının korunup korunmadığının ve toplam çalışan sayısının tespitinde sosyal güvenlik destek primine tabi emekli işçiler de dikkate alınacak.
PRİM BORCU OLANA DESTEK VERİLMEYECEK
Prim desteğinin verilmesi için öncelikle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi gerekecek. Yasal süre geçirildikten sonra verilmesi halinde destekten yararlandırılması mümkün olmayacak.
Yasal süresi içinde verilmiş beyannameden kaynaklı destek sonrası işverence ödenmesi gereken ilgili aya ait tüm sigorta primlerinin de süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde desteklerden yararlanılamayacağı gibi, prim borcunun tamamı faiziyle tahsil edilecek.
İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile gecikme cezası borçlarının da bulunmaması gerekiyor. Destekten yararlandırılmadan önce işverenin Türkiye genelinde prim borcu olup olmadığı sorgulanacak. Borç tespit edilirse destek verilmeyecek.
İşverenin 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine 15 günden önce vadesi geçmiş borcunun bulunması halinde de destekten yararlanmak mümkün olmayacak.