Teşvikli yatırıma prim desteği

Yatırım teşvik sisteminde geçen yıl kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30 Mayıs 2025 tarihinden sonra teşvik belgesi düzenlenen yeni yatırımlarda işçilerin tamamı, tamamlayıcı yatırımlarda ise ilave istihdam edilen işçiler için sigorta prim desteği verilecek. Destek tutarı 6’ncı bölgede gerçekleştirilen yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının tamamı, diğer bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50’si oranında olacak. Prim desteği süresi 2’nci bölgede 1 yıl, 3’üncü bölgede 2 yıl, 4’üncü bölgede 4 yıl, 5’inci bölgede 8 yıl, 6’ncı bölgede 12 yıl olacak.

2026 yılında asgari ücretli işçi için işveren payı olarak 7.184,03 TL prim alınıyor. Altıncı bölgedeki yeni yatırımlarda bu primin tamamını, diğer bölgelerde ise 3.592,01 TL’lik kısmını devlet karşılayacak.

Altıncı bölgede teşvik belgesi kapsamındaki tamamlayıcı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ise asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken işveren priminin yanı sıra işçi primi de 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden bir işçi için ödenmesi gereken toplam 13.707,46 TL tutarındaki primi devlet karşılayacak.

SGK’YA BAŞVURU GEREKMEYECEK

Sosyal Güvenlik Kurumunun konuyla ilgili genelgesi uyarınca, prim desteğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesine ilişkin tamamlama vizesinin yapıldığı iş yerleri yararlanabilecek. Gemi inşa yatırımlarında ise tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım kapsamında tescil edilecek iş yerleri yararlanacak.

REKLAM

Destekten yararlanacak iş yerleri ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca elektronik ortamda ve ayrıca resmi yazıyla SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Bilgiler veri tabanına kaydedilerek tanımlandıktan sonra işletmeler muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini gerekli kodu seçerek gönderebilecek. İşletmelerin prim desteğinden yararlanmak için ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmesine gerek kalmayacak.

Ancak, gemi inşa yatırımları için ayrıca iş yeri dosyasının tescili gerektiğinden, sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine başvurulması gerekecek.

İLAVE İSTİHDAM HESABI NASIL YAPILACAK?

Prim desteği komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla istihdam edilen, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut çalışanlara ilave işe alınan işçiler için sağlanacak. Gemi yatırımlarında ise geminin yapımında istihdam edilen işçilerin tamamı için destek verilecek.