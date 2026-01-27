Antalya’da fırtına, sel, hortum! Bir yaralı
Antalya'da Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede taşkınlar, hasar ve ulaşım aksamaları yaşanırken, Aksu ilçesinde hortum nedeniyle bir kişi yaralandı
Antalya Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde, Aksu Çayı çevresinde etkili olan hortumda bakım amacıyla karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü.
Bazı tekneler devrilirken, bazıları yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olay sırasında bölgede bulunan 75 yaşındaki İsmail Aksakal yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kundu-Kadriye yolunda ise fırtına nedeniyle bazı trafik levhaları yola devrildi.
BAZI ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren kent genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkisini artırdı.
Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine ait konteyner sundurma park halindeki bir aracın üzerine devrildi, olayda can kaybı yaşanmadı. Konyaaltı ilçesinde Gökdere Mahallesi’nde dere taşması sonucu su seviyesi yükselirken, Sarısu Mahallesi’nde bazı araçlar su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Boğaçay Deresi’nde taşma riskine karşı Hurma Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı.
SERALAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Döşemealtı’nda dolu yağışı etkili olurken, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde hortum meydana geldi. Finike’de hortum seralara zarar verirken, Demre ve Kumluca’da enerji nakil hatları ile güneş enerjisi sistemlerinde hasar oluştu, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Kumluca’nın Mavikent Mahallesi’nde denizden gelen hortumun seralar ve çatı sistemlerinde zarara yol açtığı bildirildi.
Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
