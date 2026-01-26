Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım TIR'ları hazırladı.

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 TIR, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bölgeye sevk edildi.