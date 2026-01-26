Habertürk
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!

        Ara transfer dönemine henüz takviye yapmadan giren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığı sonrası sol kanat için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Inter forması giyen Luis Henrique transferinde yeniden umutlandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:35
        1

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ayrılıkların yaşandığı siyah-beyazlılarda, ara transfer döneminde henüz takviye gerçekleştirilmedi.

        2

        Tammy Abraham'ın ayrılığının ardından kanat transferine öncelik veren Beşiktaşlı kurmaylar, sol kanat transferi için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.

        3

        Siyah beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Inter forması giyen Luis Henrique için temaslarını sıklaştırdı. İlk etapta yapılan temaslarda İtalyan ekibi, Denzel Dumfries'in sakatlığı sonrası sol kanada takviye yapmdan Henrique'yi bırakmayacaklarını iletmişti.

        4

        İtalyan ekibi yaşanan süreçte eski futbolcusu Ivan Perisic için PSV ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Yaşanan gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için yeniden umutlandı. Perisic transferi gerçekleşirse Inter, Luis Henrique'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

        5

        Beşiktaş cephesi, Henrique'yi öncelikle kiralamayı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı planlıyor. Serie A devi ise 22.8 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 20 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor.

        6

        Henrique düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi isterken Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

        7

        Diğer yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Luis Henrique ile ilgileniyor. Bournemouth'un, 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği yazıldı.

        8

        Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan ve 1284 dakika oynayan Luis Henrique'nin 1 asisti bulunuyor. Inter ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

