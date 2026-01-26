Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı

Habertürk
        Samsun'un Canik ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ferit Marhan'ın, çıkan tartışma sırasında boğazı kesilerek ve satırla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Gamze Sagamer ifadesinde "Amacım korkutmaktı ama boğazı kesildi" dedi; olayla ilgili eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

        Giriş: 26.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:21
        Samsun’un Canik ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ferit Marhan’ı (45) satır ve bıçakla boğazını keserek öldüren Gamze Sagamer'in ifadesinde "Ferit, elindeki bira şişesini kaldırdığı sırada sakladığım bıçağı alarak sol elimle kafasını tutup boğazına bıçağı dayadım. Amacım korkutmaktı ama boğazı kesildi. Bıçak ile birkaç kez daha vurduktan sonra satırla da vurdum” dediği öğrenildi.

        Olay, 24 Ocak saat 21.30 sıralarında Düvecik Mahallesi 431’inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit Marhan gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Gamze Sagamer ve oğlu A.S. (23) ile buluştu. Marhan’ın kullandığı seyir halinde bulunan hafif ticari araç, yaşanan tartışma sonrası emniyet şeridinde durdu.

        Tartışmanın büyümesiyle Ferit Marhan, bıçakla boynu kesilip, satırla kafasına aldığı darbelerle öldürüldü. Daha sonra Gamze Sagamer’in eşi D.A.S., geldiği araç ile eşi ve oğlunu alıp, olay yerinden ayrıldı. Gamze Sagamer polis merkezine gidip teslim olurken, baba ve oğul ise evine gitti. Sagamer’in tarifi üzerine olay yerine giden polis, Marhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, D.A.S. ve oğlu A.S.'yi de gözaltına aldı. İncelemenin ve otopsinin ardından Marhan’ın cenazesi, 25 Ocak’ta toprağa verildi.

        Seyyar satıcılık yapan Ferit Marhan’ın 4, Gamze Sagamer’in ise 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Polis soruşturmasında, Gamze Sagamer’in Ferit Marhan’ı tartışma sonrasında bıçakla boynunu kestiği, akabinde ise oğlu A.S.’nin satırla vurduğu iddia edildi. Gamze Sagamer’in telefon incelemelerinde ise, anne ile oğulun Ferit Marhan’ın hafif ticari aracına binmeden önce mesajlaştıkları tespit edildi.

        ‘BOĞAZI KESİLDİ’

        Gamze Sagamer, emniyetteki ifadesinde, “1 yıl önce tanıştık ve sevgili olduk. Kendisiyle ilişkiye giriyorduk eşimin de haberi yoktu. Son dönemlerde kendisini istemediğim için beni dövüyordu. Kendisine yaklaşmak istemiyordum, korkuyordum. 2 ay önce Umre’ye gitti. Ordan da bana tehdit mesajları attı. Daha önceki şikayetlerimden dolayı uzaklaştırma kararı var ama 23 Ocak’ta bitmişti. Olay günü evimin önüne geldi. Evdeki satır ve bıçağı alıp yanına indim. Arabaya binerken oğlum beni gördü. Ferit çok sarhoştu, elinde biber gazı vardı. Oğlum da gelsin dedim ve o da arabaya bindi. Oğlum önde, ben arkada oturuyordum. Cebimdeki satır ve bıçağı sağ ön koltuğun arkasındaki cebe koydum. Bir yerde durduk tartışmaya başladık. Ferit, elindeki bira şişesini kaldırdığı sırada sakladığım bıçağı alarak sol elimle kafasını tutup boğazına bıçağı dayadım amacım korkutmaktı ama boğazı kesildi. Bıçak ile birkaç kez daha vurdum. Sonra bıçağı atıp satırı aldım. Koltukların arasından öne geçtim. Oğlumu arkama aldım, birkaç kez daha Ferit’in boynuna satırla vurdum. Sonra eşim kapıyı açtı. 'Beni karakola bırakın' dedim. Oraya yakın bıraktılar ve bıçak ile satırla teslim oldum” dediği öğrenildi.

        ‘BEN FERİT’E SALDIRMADIM’

        Gamze Sagamer’in oğlu A.S. ise ifadesinde, “Olay günü annemin yanında olmamı istemesi üzerine ben de onunla gittim. Ben önde annem arkada oturuyordu. Seyir halindeyken tartışmaya başladılar. Ferit annemi tehdit ediyordu ama karışmadım. Sonra Ferit, aracı yol kenarında durdurdu. Tartışma devam edince annem bıçağını çıkarttı ve Ferit’in boğazını bıçakla kesti. Sonra da satırla birkaç kez vurdu. Ben Ferit’e saldırmadım. Ben babamı aradım, gelmesini istedim. 10 dakika sonra yanımıza geldi. Babamın minibüsüyle annemi karakola bıraktık ve eve geçtik. Polisler sonra bizi alıp götürdü. Annemle öncesinde bir plan yapmadık. Babam beni yol kenarında durdurdu ve annem cinsel videolarının olduğunu söylediği için Ferit’in telefonunu kırıp çöpe attım” dediği öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

