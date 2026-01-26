Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı | Dış Haberler

        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı

        ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan açıklamada, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücünün Orta Doğu'da konuşlandırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 19:18 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücü Orta Doğu'da konuşlandırıldı.

        Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "bölgede güvenliği ve istikrarı desteklemek" üzere Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, büyük bir filonun İran'a doğru ilerlediğini dile getirmişti.

        Donald Trump, "İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var. Hiçbir şey olmasını istemem. Ancak onları yakından takip ediyoruz." diye konuşmuştu.

        ABD Başkanı ayrıca, "Büyük bir armadaya sahibiz. Büyük armada, İran yönünde ilerliyor. Belki de kullanmamız gerekmeyecek. Göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyun oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra hayatını kaybetti

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kardeşleri ve mahalleden arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğu, su tahliye kanalının içine düştü. Menfezde yapılan çalışma sonucu minik kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi