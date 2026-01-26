USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücü Orta Doğu'da konuşlandırıldı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "bölgede güvenliği ve istikrarı desteklemek" üzere Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, büyük bir filonun İran'a doğru ilerlediğini dile getirmişti.

Donald Trump, "İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var. Hiçbir şey olmasını istemem. Ancak onları yakından takip ediyoruz." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı ayrıca, "Büyük bir armadaya sahibiz. Büyük armada, İran yönünde ilerliyor. Belki de kullanmamız gerekmeyecek. Göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.