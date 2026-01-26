Habertürk
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 26 Ocak 2026 - 16:59 Güncelleme: 26 Ocak 2026 - 17:02

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli için iddianame mahkemeye gönderildi

        * İran dini lideri Hamaney'in, olası ABD saldırısı riskinin artması üzerine Tahran'daki güçlendirilmiş bir yeraltı sığınağına geçtiği öne sürüldü

        * Altın ve gümüşteki yükseliş sürüyor. Altın, bu sabah ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken spot gümüş 108,60 dolarla rekor kırdı

        * Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına geçici olarak ara verdi

        * Ufuk Özkan'ın doktorundan açıklama: Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir donör bulunmamaktadır

