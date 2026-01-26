26 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...
* Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli için iddianame mahkemeye gönderildi
* İran dini lideri Hamaney'in, olası ABD saldırısı riskinin artması üzerine Tahran'daki güçlendirilmiş bir yeraltı sığınağına geçtiği öne sürüldü
* Altın ve gümüşteki yükseliş sürüyor. Altın, bu sabah ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken spot gümüş 108,60 dolarla rekor kırdı
* Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına geçici olarak ara verdi
* Ufuk Özkan'ın doktorundan açıklama: Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir donör bulunmamaktadır